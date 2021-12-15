東洋（4105）15日召開法說會，明年除抗癌事業群成長最大，困難學名藥抗黴藥Lipo-AB有望明年第四季取得藥證，屆時將有100萬美元里程碑金；另兩項困難學名藥也將依試驗進度，陸續取得里程碑金，看好明年獲利表現。

分析師認為，東洋在既有癌症藥品銷售穩定，海外地區營收同步成長，推估明年營收有望年增5～10％，EPS有機會回升至4元。

東洋今年國內外藥品銷售表現不俗，疫苗營收比重也已攀升至5～10％，目前已與外商討論明年流感疫苗供貨量，有望比今年持穩增長。不過，受制與其他藥廠有經銷協議問題，遭公平會裁罰2.2億元，導致今年獲利下滑。前十月自結稅前淨利8.46億元，稅後淨利6.29億元，EPS 2.53元。

東洋董事長林全表示，明年三項困難學名藥將有所斬獲；其中，抗黴藥 Lipo-AB生體相等性（BE）試驗數據正向並向美國 FDA 申請藥證，有望明年完成查廠、年底前取得藥證。

治療卵巢癌的困難學名藥Pegylipo與德國藥廠簽署歐洲市場合約，將依市場開發時程收取里程碑金，目標2023年上市；治療肢端肥大症的微球困難學名藥Octreotide則預計2024年上市。

海外市場，今年新取得的15張藥證中，12張屬於海外，前三季外銷營收比約5、6％，除墨西哥、泰國、越南等既有市場穩定成長，明年印尼、韓國也開始有營收貢獻，土耳其2023年會有進展，目標2025年外銷營收比重攀升至20％。

此外，東洋也跨足醫材領域，與緯創醫學科技研發智慧行動輔具，初期是用租用方式，預期需要1～2年布局，最快2023年分潤收入會比較明確。