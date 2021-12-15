21歲張姓車手昨日前往取款時，殊不知已落入警方設好的圈套。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南一名7旬陳姓醫師娘7日接到自稱「戶政事務所人員」來電，指遭人冒用開戶涉販毒案件，之後又有自稱「員警」、「檢察官」與她聯絡要求繳款，否則將有牢獄之災，陳婦誤信4度前往交錢，等驚覺有異時，已被騙走420萬元。警方14日逮到21歲張姓車手，訊後全案依詐欺罪送辦。

警方13日接獲陳婦報案，指稱自己先前接到不明來電，告知她證件遭冒用要求繳款，並基於「偵查不公開」，絕對不能將這件事告訴任何人。陳婦誤信對方言詞，在本月7日至13日期間，4度前往銀行提款，並當面交付給假員警。

陳婦14日又接到詐騙集團電話，要求交款120萬元。警方獲知後，全程陪同被害人和詐騙集團交涉，並準備玩具鈔裝在信封袋內佯裝現金，指導被害人假意配合詐騙集團領款相約面交，終於逮到車手。

21歲張姓車手自稱，家住桃園的他平日無業，因缺錢花用，在朋友介紹下負責幫人拿錢，專程從桃園搭高鐵南下。警方提醒，檢警不會監管任何人帳戶，更不會要求收取現金或存簿，獨居或白天獨自在家的中老年人，要小心此類詐騙手法，以免被騙上當。

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