新竹縣長楊文科（右六）、新竹縣議會議長張鎮榮（右五）15日以車隊掃街，為國民黨催公投同意票。（莊旻靜攝）

國民黨主席朱立倫（左四）在新竹縣長楊文科（左三）等人陪同下，15日下午前往新竹縣政府前，在竹北市以車隊掃街，全力催公投票。（莊旻靜攝）

國民黨主席朱立倫（左四）在新竹縣長楊文科（左三）等人陪同下，15日下午前往新竹縣政府前，在竹北市以車隊掃街，全力催公投票。（莊旻靜攝）

公投即將在12月18日登場，國民黨對於公投4個議題均主張「4個都同意，台灣更美麗」，黨主席朱立倫晚間6點於新竹縣政府前，與縣長楊文科、議長張鎮榮等黨籍議員、市民代表，一同在竹北市區掃街，期望催出公投同意票。

朱立倫在結束新竹市的掃街行程，立即前往新竹縣繼續掃街催票，以竹北市光明六路、中正西路等主要幹道前進，國民黨在萊豬、核四、護藻礁、公投綁大選等4個議題，均主張投同意票，並以「4個都同意，台灣更美麗」為口號。

萊豬議題的領銜人立委林為洲與同黨的立委林思銘、新竹縣議員蔡志環、陳凱榮、林增堂、張良印、陳正順、國民黨新竹縣黨部主委陳見賢等人均陪同掃街。

國民黨新竹縣黨部16日響應青年部發起的500場街頭宣講，也將在竹北市、湖口鄉、關西鎮、竹東鎮等多個鄉鎮、10多個地點的路口宣講，期望呼籲民眾在12月18日出門投票，表達對於公投的想法與意見。