「金曲歌王」王力宏和李靚蕾今（15）日一早被爆婚變，之後本人也透過臉書證實結束8年婚姻，強調「我們永遠會是一家人」，盼外界給他們空間不要打擾；王力宏夫婦在2013年於美國登記結婚，昔日他們會透過社群分享甜蜜小互動，他曾經勤健身練出洗衣板腹肌，還大方承認是為了吸引李靚蕾注意，如今都成了回憶不復見。

今日王力宏被爆出與學霸妻李靚蕾8年婚姻告吹，還傳出婆媳問題是主因之一，但隨即已被經紀人否認；不過，過不久王力宏本人則透過臉書發文，證實結束8年婚姻，坦承是自己經營婚姻做的不足，兩人對未來規劃不同才決定分開，仍強調「我們永遠會是一家人」，並懇求給予隱私和空間別打擾他的家人。

王力宏夫婦在2013年於美國登記結婚，昔日他們會透過社群分享甜蜜小互動，他曾經勤健身練出洗衣板腹肌，還大方承認是為了吸引李靚蕾注意，如今都成了回憶不復見。(圖/ 摘自王力宏臉書)

但回顧當年王力宏公開戀情並閃婚，都能看到兩人甜蜜互動，像是王力宏會在演唱會上替李靚蕾慶生、社群分享恩愛合照或共同出席活動等等；2018年王力宏曾在臉書上傳一張狂野裸上半身的照片，展現勤健身練出的大胸肌和洗衣板腹肌，帥氣臉蛋加上壯碩身材瞬間迷暈一片粉絲。

而王力宏卻自曝練出好身材的背後原因，「要練成怎樣老婆才會注意我？要花多少時間才能得到靚蕾的注意？」；原來照片右下角的李靚蕾低著頭滑手機，完全沒正眼瞧練出迷倒萬千少女體態的王力宏。在這之後王力宏還是持續健身，凡是曬出肌肉自拍照，也都不忘標記李靚蕾說，「你們覺得@李靚蕾Jinglei會抬頭嗎」，看得出他很在乎李靚蕾，但現在看來不免令人感到可惜。