日本首相岸田文雄周三（15日）證實，長年虛報建築訂單數據，已開始著手討論相關措施，避免未來再次發生，然而此舉可能有誇大經濟成長的效果，且可能會影響未來人們對官方統計數據的可信度。PTT網友熱烈討論，有人質疑「意思是日本GDP灌水對吧？」。

《路透社》援引日媒《朝日新聞》報導，日本國土交通擅自修改統計數據長達8年，每年約有上萬件的業績被改寫，報導稱，現行的統計方法自2013年延續至今年3月。

報導指出，日本政府每月會從建築業者中挑選出1.2萬家填寫表格，然而若有業者未上交，國土交通省不僅不會將其登記為零，而是自行填上預估的數字，若之後業者上繳幾個月的累計數據，國土交通省即將此數據填入最新一個月的資料，造成重複計算。

日本首相岸田文雄今日證實，對此事表示遺憾，並稱政府將努力防止未來再次發生這種事情，不過岸田強調，自2020年1月，這種事情已經有所改善，對2020、2021年GDP數據沒有直接影響。

此事傳至台灣，PTT網友對此一番熱議，「意思是日本GDP灌水的意思對吧？」、「就是偽造數據沒錯」、「該不會8年來日本經濟其實是沒成長？」、「虛假數據，所以一輩子都醫不好」；但也有網友認為至少日本政府勇於承認，「至少會承認錯誤」、「政府願意承認難得，最怕就一直蓋」。

分析師則預估對過去GDP數據的影響較小，但此舉可能將重挫未來官方統計數據的可信度，瑞穗經濟學家Saisuke Sakai表示，問題並非GDP的影響，而是對官方統計數據可信度所帶來的損害。