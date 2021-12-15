墾丁福華渡假飯店15日舉辦「創意薑餅屋繽紛聖誕節」公益活動，邀請屏東家扶中心恆春服務處的小朋友到飯店搶先度過耶誕節。（謝佳潾攝）

墾丁福華渡假飯店15日舉辦「創意薑餅屋繽紛聖誕節」公益活動，邀請屏東家扶中心恆春服務處的小朋友到飯店搶先度過耶誕節。（謝佳潾攝）

墾丁福華渡假飯店15日舉辦「創意薑餅屋繽紛聖誕節」公益活動，邀請屏東家扶中心恆春服務處的小朋友到飯店搶先度過耶誕節，更在充滿歡樂的氣氛下完成獨一無二的耶誕薑餅屋。飯店也藉此鼓勵孩童在蓋自己的薑餅屋的同時，能期許並勉勵自己踏實地蓋出自己的繽紛未來。

墾丁福華渡假飯店延續往年，在12月份舉辦耶誕節公益活動，傳遞幸福給恆春半島弱勢家庭的孩童。飯店總經理張積光表示，今年在觀光產業受疫情影響非常嚴重，但飯店不願捨去這一年一度為偏鄉孩子製造歡樂的機會，在這聖誕節前夕盡一己之力為孩子們帶來一些小確幸，也藉此機會邀請小朋友參觀飯店以拓展視野，豐富他們對未來的想像。

今年家扶中心李春菊主委也特地到場參與並致贈墾丁福華感謝狀。李春菊表示，恆春處偏鄉地帶，資源本來就不足，對清寒家庭的小朋友來說更是有限，但每一年墾丁福華都非常有誠意的舉辦耶誕公益活動，帶給小朋友們幸福的耶誕節回憶，孩子甚至還會主動問起今年什麼時候可以來福華飯店玩呢！可見飯店帶給小朋友深刻的回憶。所以非常感謝飯店願意持續舉辦活動，滿足孩子們心中對耶誕節的美好期待。

公益活動在耶誕老公公熱情迎接家扶中心師生中揭開序幕，今年飯店點心坊主廚黃國峰師傅特別親手準備薑餅屋素材，與同仁耗費幾天時間烘烤一片片餅乾，期待能滿足孩童對聖誕節童話般的期待。回程前，墾丁福華更招待師生享用麗香苑下午茶，希望藉此讓小朋友們感受到滿滿的幸福，為童年留下美好的聖誕節記憶。

屏東家扶中心督導張延蕙表示，相較於市區的小朋友，在恆春課輔班的小朋友所能接收的資源真的不多，由衷感謝飯店無論觀光景氣如何，都持續關懷偏鄉孩童，舉辦耶誕公益活動，對孩子們都是深刻且難忘的回憶。

墾丁福華表示，讓更多人感受幸福溫暖才是耶誕節真正的意義，希望藉此活動拋磚引玉，呼籲社會、企業能重視弱勢家庭小孩，不放棄並培育每一位未來的主人翁。