1218公投日倒數，民進黨端出「KPI獎勵辦法」，讓公投績效佳的黨公職未來選舉提名可加分，引發各界關注。前民進黨立委郭正亮指出，這應該是身兼民進黨主席的蔡英文總統指示的；同時，他也直言，自己在民進黨內待這麼久，從沒看過這種情況，蔡英文應該是對萊豬議題非常在乎和焦慮，所以豁出去了。

民進黨中央10日祭出「1218公投黨公職催票獎勵方案」，黨籍立委依據2020年各區域立委選區中，民進黨「政黨票得票率」與國民黨差距，做為比較基準，再依照這次公投「不同意票」得票率最低項，與前述政黨票得票率差距進行比較，分為4個等級，給予不同獎勵；縣市議員、鄉鎮市長及縣市黨部則以公投宣講場次、出席人次、看板數、路口及掃街數、簡訊數等進行評比。

針對民進黨內的公投KPI，郭正亮15日在政論節目《國民大會》中表示，這一定是蔡英文親自指示的我們會收集民調，民調顯示「反萊豬」的同意票穩定領先，如果民調準確，投票率大概就是27%。郭正亮還說，民進黨的邏輯不是談論萊克多巴胺，都是在談台美關係。

郭正亮認為，這套制度施行起來會有邏輯上的困難，單一選區是一個立委，那個立委的責任額是很清楚的，縣市長也很清楚，但是市議員是多席次。郭正亮坦言，這很難做為提名依據，應該不是要做為提名依據，而是要給獎金。

郭正亮指出，明年選舉一些經費補助，多少還是有誘因。他也發現，蔡英文很在乎萊豬，「就是豁出去了，我在民進黨那麼多年沒看過這種東西，你就知道她多焦慮」。