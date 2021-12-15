林秉樞遭爆打特權疫苗，7月15日還以「護理師男友」身份於北市小禾馨診所接種莫德納殘劑，但北市衛生局13日稱，因為禾馨上午結算殘劑、下午晚診也結算殘劑，未違反中央規範。台北市長柯文哲妻子陳佩琪今於臉書表示，北市衛生局應清查該診所殘劑數量和病歷登載是否屬實，若醫院取巧，每一段短時間就結算殘劑，一天結算好幾次就能取巧生出許多殘劑，「這種取巧走歪路的醫療院所實在不可取。」

北市衛生局13日回應指出，經查當日施打莫德納疫苗14劑型7瓶，當日預約接種91人，下午、夜間門診實際施打預約接種85人及殘劑接種20人，合計105人，但殘劑接種20人遭質疑，且若實際接種85人不需開到第七瓶。

但衛生局強調，禾馨早上預約52人，需要開4瓶疫苗，並先通知4至6人打殘劑，若預約者沒來，會通知原本殘劑候補名單，因此早上可打56至60人；下午晚上預約39人，開了3瓶疫苗，並先通知3至6人打殘劑，若原本預約者沒來，會通知殘劑候補名單，因此晚診可以打到42至45人。

衛生局堅稱，「預約91人會開到第7瓶疫苗，並未違反中央流行疫情指揮中心規範。」

陳佩琪表示，所謂「殘劑」，是一整天下來，打完當天預約者或造冊名單後「剩餘的劑數」，那時民眾是繞著診間排10幾小時搶殘劑， 有個地方甚至有人搶殘劑跑百米跌倒而登上國際新聞的，疫苗如此搶手之下，一個診所從特殊管道取得的疫苗，怎可能變出這麼多殘劑可供護理師同住男友打？

陳質疑，就算疫苗打三天好了，最多也只有十幾劑殘劑，若殘劑都給員工家屬當福利，難道員工另一半和兒女都打完了，多到也給同住男友打？

陳佩琪表示，記得衛生局曾來函說「殘劑」是一天打下來最後結算的劑數，要用「殘劑」名義施打，要在注射簽上註明殘劑，同時也要在病歷上登錄是打殘劑。

陳佩琪指出，今天大家聊到這個，都認為北市衛生局應清查該診所殘劑數量和病歷登載是否屬實，若醫院取巧，每一段短時間就結算殘劑，那麼一天結算好幾次，就能取巧生出許多殘劑，損害正常可以接種的民眾的權益。

陳佩琪說，「當然也有可能就是打特權疫苗啦，自動把他列為員工來施打，若屬實，這種取巧走歪路的醫療院所實在不可取。」

陳佩琪也意有所指表示，記得這個醫療院所的老闆曾說他有兩個社群媒體的發布管道，一個是發布政策用， 另一個是噹人還是罵人用的，聽來真可怕，「他和他的執行長有段時間對上級督導機關和市長的評論，是恐怖到每天變成我和先生morning eating談論的題材。」