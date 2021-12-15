蘋果優質經銷商STUDIO A於15日起至2022年1月2日止ㄧ連19天在 STUDIO A 大安門市舉辦「Apple 經典回顧特展」，現場除陳展「麥金塔20周年紀念機」(Twentieth Anniversary Macintosh)、Apple II等數十款經典Apple主機，還有「大安時光集錦」與元宇宙「虛擬人體驗」。

STUDIO A大安門市自2011年開幕以來，即是果粉們漏夜排隊迎接新機的指標性地點，並累積近8萬會員，由於建物都更之故，必須在2022年1月2日與會員們暫時告別。

這次「Apple 經典回顧特展」展出的內容包括市面上難得一見，於1997年1月由波莫納專案衍生的「麥金塔20周年紀念機」(Twentieth Anniversary Macintosh)、1998-1999 年代號「水果糖」的多彩iMac、2001年 PowerMac G4 Cube、iMac G4，以及80年代風靡全美的Apple II等主機。

此外，還有造成果迷們轟動一時的第一代iPhone、iPhone 3、iPhone 4/4S 等膾炙人口經典手機、初代iPad、Apple Watch，與擁有獨特、人性化操作方式及儲存上千首歌曲容量的iPod／iPod shuffle／iPod nano／iPod mini系列數位音樂播放器。

隨著元宇宙竄起，虛擬實境不再只是夢境， STUDIO A與 「Zukunft Works 未來製作所」此次展出的「虛擬人體驗」，利用先進的虛擬導播軟體，將複雜的角色、道具、場景和虛擬攝影機，匯聚為一套簡單的操作方式，同時結合輕巧的動作捕捉裝置，讓虛擬人操控方式更為輕鬆流暢，使民眾能更快速的進入元宇宙體驗虛擬人物的互動與樂趣。

STUDIO A總經理程應龍表示，雖然因為建物都更，讓大安門市必須暫時告別，但仍希望藉由這場活動，串起大家心中與Apple最深刻的回憶。

蘋果資深收藏達人Alvin除了介紹他珍藏的各款 Apple 主機外，也分享他多年來四處蒐藏的歷程，更透露除了已入手的麥金塔紀念機、Apple II、或是較少為人知的 iPhone 耳機等周邊產品外，最令他心儀的機種，就是1983年由蘋果推出全球第一款搭載圖形用戶界面(GUI)的個人電腦Apple Lisa 。

因應建物拆遷，STUDIO A除了於12月15日～2022年1月2日，一連19天每日11:00~20:00在大安門市2樓舉辦經典回顧展邀請消費者免費參觀外，也結合未來製作所推出虛擬人體驗，一睹Apple的經典產品與科技未來趨勢。

此外，民眾在「個人FB」上傳「你與STUDIO A大安門市的回憶」照片，同時簡單描述「照片與你的故事」，有機會抽中Apple watch。