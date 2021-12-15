台北市議會上月通過恢復發放重陽敬老金，市長柯文哲決議提覆議案反制，由於議會已達成共識不讓市長列席說明，直接於22日以無記名方式表決。對此，柯文哲稍早於臉書發布長文，列舉4大理由說明為何不該重發敬老金，還重砲批評議員不要集體墮落、為爭取選票而妥協。

柯文哲稍早發臉書表示，就在今天下午3點，市府已將重陽敬老金覆議案送到台北市議會，因為11月10日，台北市議會逕行通過重發重陽敬老金自治條例。他也列舉4大理由，說明自己無法認同這項決議的原因，因此北市府才決定送出覆議。

首先，柯文哲指出，立法機關逕自通過增加預算的法案是「違法違憲」，他認為要人民守法，政府要先守法，但根據釋字第391號解釋，立法機關不得為增加支出的提議，若北市議會要重發敬老金，必須說明錢從哪裡來，否則此例一開以後議會想要大撒幣、搶選票，就可以隨便喊價，要求縣市政府埋單，這已違背行政權與立法權分立原則。

「各縣市政府狂舉債、債留子孫！」柯接著表示，根據監察院2019年的調查報告，地方政府財政狀況普遍欠佳，卻每年發放重陽敬老金，5年增幅高達8成，光是107年全台就發了89億，因此要求衛福部督促縣市政府檢討，不能因此排擠其他社福經費運用，造成社福資源錯置，如今全台仍不改原先作法，繼續借錢舉債，用選民的錢買選民的票，是典型的債留子孫。

此外，柯表示台灣即將於2025年達超高齡社會，老年人口將多達469萬、扶老比高達30.9％，等於每3個年輕人要扶養1位老人，而北市目前65歲以上人口已有50萬2686人，老年人口比例很快就要突破20％，如果普發長者敬老金，明年至少要發10.8億、後年是11.1億，2028年會超過13億、2031年14億，「這是年輕人扶不起的未來。」

柯文哲直言，一次性社福禮金不利長遠規畫、應徹底檢討，畢竟照顧長者不是重陽節這天，更長久的長者照護系統必須先建立。北市光社會局的老人福利服務支出，就從他上任前的27億增加到2020年的58億，期間增加老人日間照護地點、 補助9成左右長者每年9912元的健保費、增設長者專屬運動場域、增加捷運站出入口電扶梯。

最後，柯文哲砲口對準台北市議會，感嘆「一個禮拜後，台北市議會要為台灣寫下什麼樣的歷史？是一群進步的議士朝著促進國家社福政策，有規畫、有理想的前進，不計較選票流失？ 還是集體的墮落、為爭取選票而妥協？」

柯文哲表示，他要誠懇期盼各位議員、市民朋友，和他一起捍衛北市財政紀律、站穩光榮城市的價值，因為台北市不能走回頭路，一起堅持兼顧國家整體利益的社會福利，「讓我們勇敢，不管有沒有選票，一起挑戰、說服這個世界！」