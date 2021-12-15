台南市消防局第2救災救護大隊於集中檢疫所進行自衛消防編組消防搶救演練。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

有鑒於今年彰化市及台中市中區防疫旅館發生火警事故，面對即將到來的春節返鄉防疫需求，台南市消防局第2救災救護大隊已對轄區兩家防疫旅館進行消防安全設備檢查，15日並在麻豆區集中檢疫所進行自衛消防編組消防搶救演練。

第2救災救護大隊表示，本次消防演練出動麻豆分隊各式消防及救護人車，目前檢疫所內尚無收容住民，可讓消防人員實地踏勘及進行人車布署，了解場所內部格局。

此外，因檢疫所屬特殊地點，場所應依員工勤休、分流上班等情況，規畫自衛消防編組，入住房客造冊管理，並規畫2處以上火災逃生動線及戶外集合地點。

演練也指導場所自衛消防編組人員認識所應扮演的角色及作為，通報消防機關時應主動告之119人員現場為檢疫場所，以維護救災人員安全，疏散住民時，應按分流路線逃生，並提醒住民應戴上口罩，盡可能與他人保持距離，配合指示前往戶外集合點。

第2大隊長丁春能呼籲檢疫場所主責單位，應確保逃生動線順暢，因應防疫，原先封閉之出口，火災時應無障礙，並提醒場所若進行增建、改建、修建、室內裝修施工，管理權人應於開工前3天提報施工中消防防護計畫至當地消防機關備查。