陳湘琪表示自己對婚姻有憧憬，但缺乏勇氣。陳湘琪目前在北藝大擔任專任副教授，15日專程抽空接受媒體訪問。（陳俊吉攝）

52歲陳湘琪今年以《修行》再度問鼎金馬影后，雖然最後與獎座失之交臂，但她今（15日）受訪時對於自己有被討論到最後一輪相當開心，謙虛說「能入圍就很感謝了」，也大讚獲獎的賈靜雯是很好的演員，並分享金馬結束後的禮拜一，她回歸日常到校教課，班上40位大一學生特別為她訂做了1個上面有金馬造型的大蛋糕，讓陳湘琪感動到當場落淚。

片中飾演得知丈夫外遇的中年婦女，不過戲外的她其實至今仍未婚，昨談到王力宏離婚一事，陳湘琪不禁感嘆婚姻真的是個難題，「我還不敢結婚，婚姻有它的價值在，但不容易，我不敢冒然，因為有看到它的現實面，當然一定會有憧憬，但勇氣還不夠」，也說雖沒和王力宏合作過，但自己滿喜歡對方，「他給人的感覺很舒服，很清新也很有正向能量」。

電影中有場她「尬尬尬」連喊30秒的靈修畫面，令人印象深刻，陳湘琪笑喊：「奇怪，怎麼大家都喜歡這段。」並透露這是開拍前和導演錢翔在身心工作坊學到的，是印度某教派舒解壓力及消除晦氣的方式，自己也覺得很有意思，但私下沒在家特別做過，「我比較想睡覺啦，尬個2下應該就睡著了」，也說自己學了滿多有趣的招數，之後可以帶學生一起做。

此外，她還分享典禮結束後劇組慶功宴上，有跟李安導演敘敘舊，像老朋友一樣聊天，那時才得知今年是對方擔任金馬執委會主席最後1年，感慨可能明年不會有機會見到面，要搞笑爆料李安「導演每場都跑一輪可能很餓，沒機會吃到東西，到了我們這場，他才坐下來喝碗熱呼呼湯，還說『餓死了』」。《修行》將於明年1月14日上映，