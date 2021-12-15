桃園垃圾量從升格前39萬噸暴增至今年的52萬噸，其中近2成是廚餘，桃園在八德區試辦廚餘全回收，廚餘回收量提升11％，成效顯著，市長鄭文燦15日宣布明年元旦起擴大到全市試辦3個月，盼提升廚餘回收量，環保局也將透過廚餘換垃圾的跨縣市合作互惠模式，減輕垃圾處理壓力。

桃園市環保局分析發現，廚餘約占垃圾總量10％至20％，為減少垃圾量，去年擇定八德區試辦收生廚餘，廚餘回收量提升11％，鄭文燦宣布，明年1月1日至3月31日，在全市展開為期3個月「廚餘全回收」試辦計畫，宣導家戶廚餘都回收，4月1日正式公告實施。

鄭文燦說，桃園市平均每日回收廚餘量僅約132噸，目前每日廚餘處理量能達328噸，包括泓橋快速發酵60噸、弘智畜牧場40噸、生質能中心120噸、永豐餘33噸、先趨科35噸、北區水資源中心40噸等，廚餘再利用的量能充足，12月起也已開始執行市場專車回收廚餘，攤商配合度高，每日最高回收50噸廚餘，另也透過廚餘處理餘裕量能，與北部其他縣市交換垃圾處理量能，建立區域互惠機制。

環保局說明，「廚餘全回收」政策將不再區分生、熟廚餘，而是區分可回收與不可回收廚餘。「可回收廚餘」包含葉菜類、水果類、剩食類等生、熟食物及其殘渣；「不可回收廚餘」則為蚌殼、蚵殼、榴槤殼、椰子殼、大骨、鳳梨冠芽、玉米芯、甘蔗皮、筊白筍殼、竹筍殼等硬質或柔韌的部分。

鄭文燦提到，市府也積極申請公共汙水處理廠共消化試辦計畫，增取中央補助經費2300萬元購置廚餘漿化設備及槽車，處理後的廚餘漿化液送至北區水資源中心，提升廚餘去化處理，他也指示環保局、經發局、果菜公司、農業局、水務局等相關單位互相配合，確保技術、營運等各方面都達到可行、可接受且無副作用，讓廚餘多元處理方案順利上線。

環保局長呂理德表示，今年9月配合中央政府防範非洲豬瘟政策，於廚餘禁止餵養豬隻期間，市府委託廚餘快速醱酵再利用專業服務，使整體廚餘再利用量能充足，桃園市廚餘能資源化比例為六都第一。此外，桃園新建全國第一座生熟廚餘生質能中心「轉廢為能」，除了以熱處理設施處理垃圾，也包含可收受生熟廚餘產生沼氣發電的厭氧設施，期望持續發展廚餘多元處理量能，減少垃圾中的廚餘量，減輕焚化熱處理的負荷。