大陸WCBA聯賽(中國女子籃球聯賽) 日前開打，不僅球技吸引人，連帶球員的的美貌也受到矚目，一名來自內蒙古的18歲新秀卓識，因為仙級容貌一出場就吸引全場目光。

這個月9號才滿18歲的卓識，進入內蒙古女籃前，就曾入選青女籃及少女籃，而她首次在WCBA登場，以替補身分上場10分鐘，得到6分3籃板，以及2次助攻，對於首秀來說表現相當優異。

卓識外型甜美。(圖／翻攝自微博)

卓識擁有187公分高挑身材。(圖／翻攝自微博)

而卓識除了球技驚豔外，外型甜美、身材高挑的她，瞬間吸引球迷和導播鏡頭的目光，意外搶走其他她國手級球員的鏡頭。18歲的卓識擁有187公分的高挑身材，一雙大長腿和超仙美貌，完全不輸線上女明星和模特兒。

脫下球衣的卓識，私照同樣吸睛，私底下愛漂亮的她，會穿上年輕女孩間流行的服飾，她也不吝於展現完美身材曲線，球迷把她與趙爽、李月汝封為内蒙古女籃3美，雖然她上場的機會不多，但仍讓人相當期待她未來的表現。

卓識私照同樣吸睛。(圖／翻攝自微博)

內蒙古女籃是上屆WCBA冠軍，這次力求連霸，目前也以12場不敗優勢碾壓對手，排在積分榜第一，很有機會再連莊冠軍。