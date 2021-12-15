網路世界走過Web1.0、Web2.0時代，即將迎來新的一波革命，AppWorks（之初加速器）董事長暨合夥人林之晨指出，接下來進入Web3.0時代，是區塊鏈、DeFi以及NFT等去中心化網路帶出的新機會，且將對貨幣、資料、金融、資產的所有權等產生重大影響。

林之晨表示，Google、Amazon在20年前也是新創公司，但因為掌握Web1.0、Web2.0崛起的浪潮，才變成今日的科技巨頭，同樣地，今日的新創正站在Web3.0的濫觴，若能好好掌握機會，將有機會能創造對下一個世代極具影響力的公司。

而近期備受討論的元宇宙，林之晨則認為，元宇宙像是落實的介面，Web3.0 則是背後的商業模式、資料紀錄、交易模式等，「類似前台以及中後台的關係」。

網路走過過去的Web1.0、Web2.0時代，接下來將進入Web3.0，林之晨認為，Web3.0是區塊鏈、DeFi以及NFT所帶動的新機會，同時與AI、AIOT等息息相關，當Web3.0來臨時，將產生6大改變。

一、加密貨幣跨越法幣界線

首先，加密貨幣將跨越法幣現有的界線。在Web1.0～Web2.0時代，雖然人們可以自由的連上全世界任何一個網站，但卻無法在上面自由買東西。林之晨解釋，這是因為現在的金融交易仍然是使用「傳統法幣的數位化」，但因為金融體系無法整合，因此多數跨國的交易至今仍不能順利進行。

但虛擬貨幣是網路原生的貨幣，且不受政府央行管制，消費者持有虛擬貨幣，就能自由地到海外網站消費，如此一來便將法幣去中心化。未來，開發者也將不會再受到法幣數位化的鉗制，透過網路原生的虛擬貨幣，將可以快速與全世界做生意。

二、資料從「walled garden」變成「Park」

而在資料的使用上，未來也將因為區塊鏈而出現重大改變。今日因為每個平台政策的不同，逐漸形成資料的「walled garden」（高牆花園）。林之晨舉例，「例如從iPhone換到Android手機，資料轉移較困難，就是因為各家業者政策不同，導致用戶雖然是資料的擁有者，但卻無法享有真正的控制權。」

在Web3.0來臨後，資料可以放在區塊鏈中心化，用戶未來將有機會真正擁有自己的資料，且可以帶這些資料至任何網站，「這樣一來資料就從原本的walled garden轉移到park（公園）」，這是web3.0帶來的第二個巨大改變。

三、Finance變成DeFi

而在金融服務上，林之晨認為，在Web3.0的世界中，傳統的金融（Finance）將逐漸變成DeFi（去中心化金融），金融將從少數人把持的寡占市場變成全開放式、去中心化、以及Creator Economy DeFi的世界，只要有想法、有能力，甚至會寫智能合約的人，就有機會在Web3.0的世界中創建自己的金融機構與服務，未來金融服務將會百花齊放，進步非常快速。

四、NFT取代傳統資產證明

而近期很夯的NFT，林之晨則認為，NFT是區塊鏈技術中，快速成長的巨型應用，為數位資產的擁有權帶來突破性改變，並成為實現 Web3 世界的關鍵基礎。Web3.0的世界中，資產的擁有證明將變成NFT來儲存，並取代傳統證明。

五、DAO概念興起 未來公司將不再受傳統股權定義

第五，未來的公司將跳脫傳統以股權去定義的概念，而變成以DAO（Decentralized Autonomous Organization，去中心化自治組織），是基於區塊鏈技術所發展出來的組織結構。林之晨認為，未來在Web3.0影響下，會有越來越多的組織以DAO的方式存在，透過token治理權的方式，去記錄公司的擁有權，並透過網路投票的方式彰顯股東對於公司的影響與控制力。林之晨預期，未來將會有更多基於Web3.0的公司選擇降低在股權的設計，並將DAO設計最大化。

六、集中式股票交易所重要性降低

最後，當股權概念消失後，今日「拿著股票去華爾街掛牌交易」的行為也慢慢消失。林之晨說，未來人們以token方式記錄公司的擁有權，並將在DEX（decentralized exchanges，去中心化交易所）交易，投資人、創辦人都可以在DEX上獲利出場，世界對於集中式股票交易所的依賴性也將降低。