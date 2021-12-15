退輔會15日在100線林道入口「榮啟山林」紀念碑前舉行祭典，向早年因公殉職的 開山榮民前輩頒佈「解除任務令」。（森保處提供／胡健森宜蘭傳真）

中華民國搬遷到台灣初期，因資金及物資缺乏，政府指派大批從部隊退下來的榮民弟兄上山伐木、採運集材，增添國家收入，但山上工作環境惡劣又危險，導致不少榮民不幸喪命，退輔會今（15）日特別在森保處（前身為「森林開發處」）經管的100線林道入口「榮啟山林」紀念碑前，由退輔會副主委陳曉明頒佈「解除任務令」，希望讓早期參與開闢山林、建設林業殉職的榮民前輩英靈永歸安息。

森保處表示，100線林道在艱難危險的林業建設過程中，先後共有81位具榮民身份的林業前輩因公殉職，森保處也為此建碑紀念，感念榮民前輩流血流汗，犧牲奉獻的精神。

國軍退除役官兵輔導委員會副主委陳曉明，15日特別前往100線林道，在林道入口「榮啟山林」的紀念碑前舉行祭典，並頒佈「解除任務令」，宣告山林先鋒殉職榮民任務正式解除。

陳曉明表示，早期高山伐木與採運集材是非常專業且危險的工作，作業中偶會因為天候或人為不慎，導致人員遭到巨木壓傷、被斷裂繩索擊中、原木翻落甚至運材車翻落山崖的事件，是危險性相當高的工作，當時如果沒有這些榮民先進闢林築路，我們也就沒有如今安心的保林、護林的工作環境。

在退輔會頒布「解除任務永息令」後，也象徵著榮民前輩所負的任務皆已圓滿完成，並祈求榮民前輩就此放下肩上重擔，整個祭典隆重莊嚴。