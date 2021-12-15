義大利李奧納多集團(Leonardo S.p.A)宣布，科威特訂購的28架颱風戰鬥機(Eurofighter Typhoon)的首批2架，已經完成交付。這2架戰機從義大利起飛，中途經過義大利空軍KC-767加油機的空中加油，成功抵達科威特。

防衛新聞(Defense News)報導，李奧納多集團表示，科威特飛行員正在義大利中部的格羅塞托(Grosseto)空軍基地進行訓練。

科威特是在2016年向歐盟申購颱風戰機，此舉也影響了美國對科威特的軍售決定，原本懸而未決的F/A-18E超級大黃蜂出售案因而火速通過。以色列認為科威特是真主黨的主要金援支持者，因此阻擋科威特取得先進武器。

負責生產科威特颱風戰機的是義大利李奧納多集團，他們也是颱風戰機新型電子掃描雷達的主要生產單位。該雷達被稱為通用戰鬥機雷達系統(Eurofighter Common Radar System)，現在正從Mk 0升級到 Mk 1版本。

Mk1雷達將在2020年代中期換裝，提供給大約130架德國和西班牙的歐洲戰鬥機，而英國則開發了零件不同的Mk 2版本。

歐洲颱風戰機最初的4個主要成員：英國、德國、西班牙與義大利，現在已經訂購了510架飛機，另外也賣給沙烏地阿拉伯72架，奧地利15架，阿曼12架，科威特28架，卡達24架，全球總數661架。