2021「香港記憶香港情」線上香港影展精選6部香港電影，讓台灣觀眾再次看見近期香港電影及影人們的創作能量，15日公布第二波片單為黃秋生主演的《淪落人》，目前人在香港拍戲的黃秋生，為宣傳2021「香港記憶香港情」線上香港影展，特地頂著老妝新造型拍攝宣傳影片，怕粉絲認不出自己新造型的他，更開玩笑強調自己絕對是正牌黃秋生，呼籲粉絲15日記得報名參加香港影展。

《淪落人》由新銳導演陳小娟擔任導演及編劇、陳果監製，黃秋生在片中精湛演技詮釋殘疾人士，與菲裔演員姬素孔尚治飾演的幫傭，彼此從相斥、相知到相濡以沫，重拾人生的夢想，真摯道出同屬香港邊緣人的身障者與菲律賓移工之間，如何從歧見化為扶持，也反映了香港人近幾年來的蛻變。性格坦率的黃秋生，宣傳電影時曾談及接演契機，大讚導演陳小娟觀察力過人，看出他眼神中藏著憂鬱。

黃秋生與姬素孔尚治在《淪落人》中互相扶持，並鼓勵彼此懷抱夢想。。（佳映娛樂提供）

他不諱言當初接到邀約時，正值多年演藝低潮，甚至認為自己已經從香港影壇退休，心理狀態跟片中的殘疾人士沒兩樣：「片中那句台詞，『我有什麼夢想，我就是廢人一個』，我是真的有感觸。」但正因為走到谷底，讓一向忙碌的黃秋生，有了時間靜下心去聆聽對方的感受，聽到了導演陳小娟想圓夢的願望，且劇本也相當新穎，是香港影壇中少見以菲律賓人當題材的電影，讓他點頭無酬接演，精湛表現更讓他第3度拿下香港金像獎影帝殊榮肯定。

當時他回應，自己當初就像凋謝一樣，沒想到演出後接踵而來的迴響和拿獎，讓他彷彿回春一般，並稱讚近年來香港新導演都有相當新穎的創作力及想法，「往往夢想就是在有困難的地方才會出現，錦衣玉食無法令人產生幻想。」即便遇到艱難的外在環境，依舊保有創作能量。2021香港影展線上觀影從12月29日至明年1月4日於「想映電影院」線上平台播映（僅限台灣地區），將於12月15日起開放線上表單填寫限時限量索票，12月29日將於台北華山光點戲院舉行單場特別放映，歡迎影迷們細品香港電影再溫香港風華。