鄭人碩日前受《世界第一等》主持人唐振剛邀約，首次參與節目錄製，他直言：「我其實來的前一天晚上就興奮到睡不著，有一種像是小學生要去遠足的心情。」唐振剛好奇他出發前做什麼特別準備，鄭人碩說：「不想做準備！因為我希望《世界第一等》與唐振剛給我帶來驚喜！」一旁的唐振剛認同表示：「《世界第一等》就是隨性，自然真實呈現，才會覺得好玩。」

《世界第一等》將透過不同主題邀請來賓加入客座主持行列，唐振剛表示：「在收到這樣的企劃時，我就想要從我身邊要好的朋友開始邀請，立馬就想到碩哥！」2人因合作電影《角頭》結緣，回憶邀約當下，唐振剛小心翼翼開口詢問鄭人碩，畢竟出外景跟平常拍戲很不一樣，一度擔心他會有所顧慮，結果鄭人碩接到通知，馬上跟公司說：「不管怎樣我就是要去，因為是好友的節目。」

在唐振剛的帶領下2人上山下海走透透，鄭人碩不僅展現幽默風趣的一面，也難得展露他「大男孩」模樣，2人為期6天的朝夕相處，鄭人碩形容「正合我意」！他表示跟唐振剛能成為好朋友，就是因為個性很互補，並開玩笑說，都是演員的關係，什麼時候要講垃圾話、製造節目效果，或什麼時候該認真介紹，都很有默契。《世界第一等》每周六晚8點在八大綜合台播出。