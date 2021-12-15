為因應中國大陸與俄羅斯的空中威脅，美國雷神飛彈與防務公司（Raytheon Missiles & Defense）宣布，擔當美軍及盟友空戰主力的AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM），其F3R升級計畫近期已完成最新飛行測試，預計2023年開始交付。

根據雷神公司聲明稿，F3R版本的AIM-120飛彈已在一系列測試中，由F-15、F-16、F/A-18等美軍戰機掛載執行攔截任務，以證明其能在現實環境中正常作業，且在此之前已進行多次試射。而在完成上述「至今為止最艱困的測試」後，F3R版本的AIM-120飛彈預計於2022年進行實彈測試、2023年開始交付。

雷神告訴新聞網站「The Drive」，F3R升級計畫主要針對硬體層面，包括尋標器內的電路卡和處理器等，另還同時進行SIP 3F軟體升級計畫，兩者能確保AIM-120在加長射程與更新尋標器組件後，便能立即發揮所有性能。

「The Drive」指出，最新版AIM-120即使在面臨惡劣天候和電戰干擾下，仍能有效瞄準敵機或飛彈等目標，而電戰便是近年中國大陸獲得重大突破的領域，包括其能為戰術戰機提供遠程電戰支援的殲16D電戰機。

雖然美軍正在研發與中國大陸霹靂15對抗的長程空對空飛彈，但已獲41國採用的AIM-120，勢必仍會繼續在全球服役相當長的一段時間。目前研發中的美國新空對空飛彈計畫包括洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的AIM-260「聯合先進戰術飛彈」（JATM）、雷神公司的「長程接戰武器」（LREW），以及波音公司（Boeing）的「長程空對空飛彈」（LRAAM）等。