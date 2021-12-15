高雄1名民眾日前持200元紙鈔，前去1家賣水煎包的老店消費，豈料店家以不好用為由拒收，並且將水煎包丟給他稱不收錢請他吃，讓他相當十分不可思議，氣憤表示「我又不是乞丐」，最後仍堅持付款，不接受乞丐般的侮辱。

1名網友日前在臉書社團「爆廢公社」發文，他前往高雄1家賣水煎包的30年老店消費，這家店對客人一向服務有加，自己也是老主顧，但這次前去發現漲價到1個20元，不過仍向店家買2顆水煎包，然打算用200元紙鈔付款時，店家竟以「不好用，很多客人也不收」為由，拒收200元紙鈔，並把水煎包丟出來說不收錢請原PO吃。

「當場我就傻了」原PO表示，他只是前來買水煎包的顧客，不是乞丐，卻受到店家不禮貌的對待，最終原PO仍堅持付款，「不接受乞丐般的侮辱」。

不過許多網友看了貼文，認為雖然200元紙鈔是合法流通貨幣，但其實不少客人不大願意收，因此許多店家為避免麻煩，也不願意收，「還要拿去金融機構兌換，很不方便。可以理解店家不收」、「你用零錢或百鈔付就好啦」、「我曾經拿20元硬幣，便當店不收，說難以辨認，怕當成50元」。

其他員工雖不清楚當天實際情形，但接受媒體採訪時也替老闆緩頰，認為老闆可能是因為不收200元鈔票，對該名顧客不好意思，故不收他錢請吃水煎包。