一心一罩PANTONE五行色 30入(5款各6片) ，售價459元。（一心一罩提供）

一心一罩冬季新品PANTONE五行色 獨領風騷。（一心一罩提供）

一心一罩冬季新品PANTONE五行色-流金膚。（一心一罩提供）

最想收到的交換禮物 疫起戴上口罩過聖誕。（YOHO佑合醫用口罩提供）

疫情時代，口罩仍是時尚配件最醒目的焦點，「一心一罩」推出PANTONE五行新色、《魔法阿嬤》聯名款「YOHO佑合醫用口罩」則以「暮光聖誕」為設計靈感，用灰色調、低飽和，柔和細緻的暮光濾鏡，打造耶誕時髦口罩LOOK。

曾引發無數熱淚、以台灣民間信仰與祖孫間互動為主題的《魔法阿媽》重新以4K修復版上市，勾起大家的童年回憶，小男孩豆豆從不理解阿媽，到經歷奇妙探險後，終於對阿媽產生認同和深厚感情，各種畫面歷歷在目。動畫充斥著活潑逗趣的氛圍，更帶著台灣本土動畫獨特的溫暖和人情味，一心一罩《魔法阿媽》聯名款選用了24個動畫經典場景製成，將這些令人難忘的感動畫面展現在口罩上，外包裝以阿媽的家為概念出發，紅磚瓦片片片堆疊，土角厝充滿懷念感，引發七、八年級生滿滿共鳴，收藏紀念價值十足。

另一新款「Pantone五行色系列」，首創將風水哲學五行概念融合時尚色卡，前衛設計理念可謂引領口罩界潮流，此系列產品共五色：流金膚、孔雀木、玄武水、朱砂赤、安山褐，分別呼應金、木、水、火、土，沉穩質感的色系搭配，運用富文化底蘊的色彩學，尤其與STUDIO DOE的本季服裝流行搭配，整體呈現出個性十足的時髦味，襯托與眾不同的「高級感」氣質。