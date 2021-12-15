不只寵妻！ 台積電總裁魏哲家贈3兒子600張股票、持股市值剩36億 19:462021/12/15 中時新聞網 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台積電總裁魏哲家。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球晶圓代工龍頭台積電總裁魏哲家繼10月申報轉讓，贈與妻子牛慶容1000張股票後，如今再度公告，贈與3個兒子共計600張台積電股票。 根據從股市觀測站申報轉讓資訊顯示來看，魏哲家贈與魏大統、魏大綱、魏大維各200張台積電持股，若依照台積電股價600元來計算，總市值達3.6億元。魏哲家目前持有5879.2張台積電股票，市值約36億元。 日前台積電董事曾繁城於12月10日轉讓5000張台積電股票，對象為妻子陳韓。 台積電勿忘慘案！ 英特爾曾衝刺這技術害慘台灣科技業 英特爾搶產能還要「VIP」待遇！台積電1句回應被讚爆：很仁慈了 #全球 #台積電 #台積電股票 #兒子 #張股票 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英特爾要產能 台積電翻紅重返600元 航海王撐盤 台股收復17600點 11:092021/12/15 財經 《半導體》英特爾盼更多產能 台積電翻紅 10:342021/12/15 財經 《傳產》高雄土地標售年終場敲全壘打 市庫進帳23.5億元 17:222021/12/15 財經 權證星光大道－中砂 產品售價看漲 04:102021/12/15 證券．權證 英特爾洽談台積電訂單 默克在台加碼投資170億 04:102021/12/15 焦點要聞 《盤中解析》電子奮起 17600不退讓 11:082021/12/15 財經 永豐智能車供應鏈ETF開盤下跌 電動車主題ETF漲跌互見 11:152021/12/15 財經 內資護航 台積電除息前 股價逆轉勝翻紅 12:312021/12/15 財經 1分鐘讀財經》英特爾狠搶3奈米要求比照蘋果 台積電霸氣回4字 08:242021/12/15 財經 外資連4賣 今賣超長榮航最多 台積電除息前夕再砍5700張 17:412021/12/15 財經 1218公投》傳台積電高層憂供電穩定 潘忠政質疑匿名消息真實性 11:592021/12/15 政治 財經熱門新聞 日本政府承認造假這數據8年 網一片震撼：GDP灌水？ - 財經 陸半導體廠慘了？拜登狠爆 砍斷陸大廠唯一後路 - 財經 英特爾CEO大讚台積電有內幕 專家揭3奈米訂單恐變毒藥 - 財經 打炒房還沒完 金管會預告最快年底再出大招 - 財經 - 工商 政府打炒房只會失敗收場？ 房產專家警告2種人悲慘下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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