全球晶圓代工龍頭台積電總裁魏哲家繼10月申報轉讓，贈與妻子牛慶容1000張股票後，如今再度公告，贈與3個兒子共計600張台積電股票。

根據從股市觀測站申報轉讓資訊顯示來看，魏哲家贈與魏大統、魏大綱、魏大維各200張台積電持股，若依照台積電股價600元來計算，總市值達3.6億元。魏哲家目前持有5879.2張台積電股票，市值約36億元。

日前台積電董事曾繁城於12月10日轉讓5000張台積電股票，對象為妻子陳韓。