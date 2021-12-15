標普全球評級金融機構相關評等準則新版上路，標普台灣子公司中華信評15日公布首批重新檢視的金融機構受評結果，第一家是上海商業儲蓄銀行。新版準則下，上海商銀長、短期發行體信用評等分別為twAA、twA-1+，長期評等之評等展望為「穩定」。

中華信評同時確認，上海銀行的各期無擔保次順位金融債券的債務發行信用評等維持不變。

標普的新版評等準則，包括「金融機構評等方法論」與「銀行業國家風險評估（BICRA）方法論與假設」，普遍使用於台灣金融機構的信用評等檢視上。

中華信評主辦分析師王珮齡表示，上海銀行的評等結果持續反映，在台灣的銀行產業中，上海銀行以合併基礎來看的資本水準強健、風險管理令人滿意，且其台灣營運業務的授信損失經驗紀錄良好。

評等結果同時反映了上海銀行，在貿易融資與兩岸企業金融業務方面享有穩固的企業價值，擁有允當的資金來源與流動性結構。王珮齡表示，就國內標準而言相對較小的營運規模，抵銷了前述優勢，因為台灣銀行業激烈的競爭，多少會對該行的獲利能力形成限制。