搶攻冬暖食商機，台北國泰萬怡酒店全日餐廳「MJ Kitchen」將自12月16日起推出「肉食火鍋季」，以肉食控最愛的肉食系美食，結合嗑鍋族喜歡的冬令鍋物打造系列主題美饌，如酸辣火山排骨、麻辣鴨血豆腐牛肉鍋、麻油猴頭菇雞鍋、精燉羊肉鍋、東北酸菜白肉鍋、蒙古烤肉，以及現煮的麻油鮮魚麵線，除抗漲維持原價，現場加入會員更可享原價8折優惠，每位864元起，邀請肉控大口吃肉、暖心嗑鍋。

台北國泰萬怡酒店「MJ Kitchen」 自十月回歸後持續推出美味菜色，廚藝團隊集結「肉食主義」及「暖心鍋物」等精選美饌，主廚推薦特別菜色如「麻油猴頭菇雞鍋」，以北港麻油與中薑爆香，加入猴頭菇及雞肉與湯底熬煮，微微辛辣口感配上濃厚的美味湯頭，搭配麻油香氣，是暖心湯品。「精燉羊肉鍋」則是以特選羊膝燉煮，香氣醇厚且不腥，融合了羊肉的美味與湯頭精華。「阿爾薩斯豬腱骨」則是兼蓄細膩法國與粗獷德國血統的傳統地方菜色，以豬腱骨與培根、香腸及酸菜燉煮，帶著酸甜的口感又多層次。

「肉食火鍋季」期間各式經典鍋物也輪番上陣，包含嗆辣入味且人氣必吃的「酸辣火山排骨」，吸滿醬汁又夠味的「牛肉壽喜燒鍋」，麻辣夠味的招牌菜色「麻辣鴨血豆腐牛肉鍋」，豬肉與酸菜的絕妙巧搭湯品「東北酸菜白肉鍋」。

除了各式鍋物外，「MJ Kitchen」現煮區特別新增「麻油鮮魚麵線」及「蒙古烤肉」，前者以北港麻油與中薑爆香，與雞肉高湯熬煮湯頭後加入鮮魚及細麵線；後者則準備牛五花、豬梅花、鮮蝦及各式配菜等任君挑選，由專人現場服務。而享受鍋物美食所搭配的醬料也不可少，主廚特別調製以朝天椒、雞心椒、青花椒等多種辣椒提煉的香辣露、櫻花蝦與XO醬爆炒後的櫻花蝦XO醬以及夠味的重慶酸辣粉醬等美味配醬來搭配美味鍋物，滿足饕客們的味蕾。