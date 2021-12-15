美國國務卿布林肯今天說，緬甸政變發生至今10個月左右，當地情況越來越糟，美國對此深感憂慮；研議未來可採取哪些額外措施進一步對軍政府施壓、讓緬甸重回民主道路，至關重要。

布林肯（Antony Blinken）13日至16日先後訪問印尼、馬來西亞及泰國。他今天與馬來西亞外交部長塞福丁（Saifuddin Abdullah）會面並舉行聯合記者會，隨後拜會馬國首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）。

布林肯在推特發文表示，他與塞福丁討論了緬甸、民主及人權面臨的挑戰以及美國對南海和平、穩定的承諾等議題。

布林肯在記者會上指出，對於南海議題，雙方都同意必須在國際法下，和平解決紛爭，所有主張都必須基於國際法規定，所有聲索國都應該享有在專屬經濟海域內開發自然資源的自由，不受脅迫。

媒體問及美國是否有意明年與東協國家舉行峰會，布林肯回覆表示，美國很期待明年與東協國家舉行特別峰會，「我們將東南亞視為印太區域架構重要的一部分」。

他說，美國提倡自由、開放的印太區域，代表每個國家有機會選擇自己的夥伴、自己的道路，對區域整體來說，這代表的是相互尊重、基於合作並非脅迫。印太區域擁有廣大的海洋，也必須確保貨物、人員在此區域內能自由流通。

他表示，開放、連結、繁榮、強韌及安全的區域是共同願景，東協是提倡這些共同願景的重要組織。

布林肯也說，預期緬甸會是峰會議題之一。美國及東協都對緬甸人道危機深感憂慮，緬甸政權必須履行與東協達成的5點共識。

至於美國對緬甸的制裁，布林肯表示，緬甸發生軍事政變至今已10個月，當地情況越來越糟。美國不僅譴責暴力行為，也開始採取行動並與區域內國家合作，希望促成翁山蘇姬等遭到不當拘留的人獲得釋放，讓緬甸重返民主道路等，但情況並未好轉。

他認為，在未來幾週甚至幾個月，很重要的是研議採取額外措施，包括個別國家及集體的作法，向緬甸政權施壓，讓緬甸重返民主軌道。同時，美國也持續評估緬甸情勢以及當地情況是否構成「種族滅絕」。

塞福丁表示，東協針對緬甸情勢達成了5點共識，但未提到特定時間點要達成什麼樣的進展，相信東協國家未來會就此進行討論。

他指出，東協有不干預內政的原則，但東協也必須考量「不漠視」原則，緬甸發生的事情已對其他國家造成影響，包括孟加拉、馬來西亞。馬國目前收容了近20萬來自緬甸的洛興雅難民。

他說，在此情況下，東協必須要思考其他方案，而不是堅持單一方案，儘管行不通卻堅持不改。