寶貝潛能發展中心「寶貝夢想起飛工作坊龜山工作站」學員花費6個月時間，學習製作堅果塔，即起開放訂購。(中心提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市私立寶貝潛能發展中心「寶貝夢想起飛工作坊」致力培訓身障勇寶貝一技之長，11位學員，花費6個月學習製作堅果塔，15日驕傲展示製作堅果塔的每個步驟，也宣布要在農曆春節前推出有堅果塔、雪Q餅的「暖芯雙料公益禮盒」，即起到明年1月7日前開放愛心民眾訂購，以實際行動關心照顧身心障礙的學員們。

寶貝潛能發展中心總督導賴文婷說，為了教導身障勇寶貝，工作坊的老師需要先從烘烤塔皮、填裝餡料、封口包裝到最後的品管檢查，每一項步驟都一一分解過程，再分配給適合的勇寶貝進行製作。

賴文婷提到，裝填餡料時，相當考驗身障者手指頭的精細動作，務必十分專注才不會弄碎塔皮，而測量重量時需要辨認出公克數，更是花了許多時間學習，經過6個月不斷的學習，努力克服困難，終於出師了。

其中33歲的學員阿義，幾年前因中風導致大腦受損、身體右側無法施力，一開始進入工作坊時，常因無法順利表達自己的想法，而不敢與他人溝通，製作產品也因右手無力而時常忽略使用，在師長鼓勵下重拾信心，不但敢與他人溝通，也嘗試在製作塔皮的過程中強化右手握力，現在甚至已經可以指導其他學員。