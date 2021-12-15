剛成為新竹縣民的綜藝天后白冰冰率領得意弟子台一線，加上綜藝天王沈玉琳及正能量女神圓圓12月31日在新竹縣政府前廣場共同主持「2022新竹縣公益慈善跨年晚會」，要將晚會氣氛炒熱最高點。參與演出的藝人包括饒舌歌王 MC HotDog熱狗、金曲天后蔡健雅、金曲歌王蕭煌奇等超強卡司，要帶大家一起HIGH翻跨年夜。

「2022新竹縣公益慈善跨年晚會」15日上午在新竹縣政府舉行活動宣傳記者會，特邀甫成為新竹縣民的白冰冰擔任神秘嘉賓， 她前陣子被媒體披露在新竹峨嵋鄉買豪宅，粗估百坪價值飆破上億元，今以一襲白色禮服盛裝出席，分享成為竹縣新住民的心情，「今年9月我搬到新竹縣峨眉鄉，是一個好地方，在那裡好山好水，我住的非常開心。」

今年新竹縣跨年陣容堪稱全台最強包含MC HotDog熱狗、蔡健雅、蕭煌奇、張涵雅、美秀集團、麋先生、宇宙人、翁立友、廖柏雅、安苡葳等，要和大家一起倒數迎新年。新竹縣是客家大縣，主辦單位還安排了2021新竹縣客家新曲獎最佳創新歌曲獎的獲獎歌手熱鬧揭開晚會序幕。

記者會上翁立友也帶來招牌曲〈堅持〉，並預告跨年夜將獻唱更多首好歌。而竹縣媳婦張涵雅，今年跨年夜同樣不缺席，記者會上她也展歌喉帶來輕快曲目，去年跨年夜她不畏低溫仍脫下外套上台登唱，演出後就重感冒，但她打趣預告今年跨年會穿更少，要大家拭目以待。

除了熱鬧的晚會現場，也可以透過中視綜合台、中視新聞粉絲專頁、中視新聞YouTube以及楊文科(縣長)粉絲專頁收看直播，同步感受現場的歡樂氣氛。有關「幸福竹縣 感謝有你-2022年新竹縣跨年晚會」詳細資訊請見活動官網(http：／／hsinchuyearendfestival.com／Newyear )