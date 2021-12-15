藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐2018年1月在美購買槍枝零件，還嗆要開槍掃射學校，被控恐怖威脅、非法持有犯罪工具罪，返台後檢察官依製造手槍未遂罪起訴，士林地院15日第9次開庭，因美國法鑑定人林志潔報告對檢方不利，檢察官論告時提出YouTube槍枝加工影片，認為孫持有的槍枝，已屬組裝槍枝零件，但辯護人則稱，持有手槍零件屬於3年以下有期徒刑，法院沒有審判權，建請法院判決公訴不受理。

公訴檢察官指出，孫安佐在美涉犯持有犯罪工具，屬於聯邦刑事犯罪，包括1607發子彈、1把手槍，但因子彈的罪比手槍更為嚴重，檢察官因認罪協商撤回持有犯罪工具罪，並非因犯罪嫌疑不足而撤回起訴。

檢方提供YouTube的組裝教學影片，因在美販賣槍枝零件屬違法行為，廠商只賣出80％的下槍身，而且沒有板機等物品，孫購得後完成鑽孔，並起打通的槍管，只差裝上滑套、槍管就是1把完整的手槍，在美組裝後認定是Firearm。

但辯護人稱，起訴製造手槍未遂罪，並非起訴持有手槍，依美國法規定製造手槍，必須是商業行為才有處罰，若持有下槍身、零件部分，在台灣雖違法，卻是3年以下的刑責，依法法院並沒有審判權，而且鑑定人林志潔的報告，認為孫在美國並沒有商業行為，並沒有觸法。

孫安佐在辯論終結前稱，美國檢察官撤回持有犯罪工具罪是指「十字弓」，並非手槍，在台遭起訴持有槍枝罪「是不對的」。開庭歷時3小時，孫鵬全程陪伴，離開時不發一語，法官諭知2022年1月26日宣判。