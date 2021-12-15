台南市楠西區果農卓榮琳楊桃外銷供果園12月底就可以出貨到美國。（劉秀芬攝）

台南市楠西區果農黃珍婷忙完芒果才有時間管楊桃，現在還在疏果。（劉秀芬攝）

台南市楠西區密枝一處楊桃園中，農友黃珍婷忙著疏果、套袋；灣丘一處楊桃園裡，農友卓榮琳正在作藥檢紀錄，他們是今年楠西少數持續種植楊桃的果農，往年都有交貨給外銷商，如果不是有外銷通路撐著，楠西楊桃園會愈來愈少。

農友表示，今年受疫情影響，國際航運漲價，原本以為外銷通路可能要泡湯了，幸好外銷商有持續進貨，不然今年芒果價格低、芭樂產量少，楊桃再銷不出去會很慘。

「忙完芒果才有時間管楊桃」，黃珍婷家的1公頃多楊桃園都是30年老欉，其他園區種植芭樂、芒果、棗子，一年四季都在忙。黃珍婷說，楊桃很費工，從疏果到收成每顆楊桃要摸7次，3年前楊桃價格不好，虧了好幾萬，今年楊桃已經快採收了，若外銷商不收，只能寄拍賣市場，但價格沒外銷市場好。

楠西區農會退休的農友王順和說，因楊桃內需市場有限，導致農民陸續轉作芭樂、芒果、酪梨等，栽種面積大減，他自己的楊桃樹也砍到剩70株。此外，楊桃農友近年來一年大多只作兩期，一期拚8月中秋節檔，另一期拚農曆年檔，但是8月中檔期與芒果季重疊，因此大多農家都忙不過來，只拚年底這一檔。

台南市農業局表示，台南楊桃栽種面積去年為243公頃，產量3390公噸，楠西種植面積最多，約207公頃。農友表示，今年面積應該會更少。

楠西楊桃不僅栽種面積變少，今年8月開花期又遇上豪雨，著果率不佳，有人乾脆就不顧了，直接打掉，也有人趕快剪花修枝，等9月下一波花，幸好結果率不錯，不過整體產量大減。

卓榮琳表示，近幾年來如果不是有外銷通路、外銷商穩定價格，許多農友都想棄種楊桃了。楠西區目前有多家外銷商出口楊桃，以出美國為主的威名青果與10多名農友合作供果園，月底即將出貨；金子宏貿易11月底起每周收近1.6公噸楊桃與其他水果併櫃銷大陸。