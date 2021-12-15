前大聯盟球星、31歲的「古巴野馬」普伊（Yasiel Puig）終於擺平了兩宗性侵官司，他在2017年意圖侵犯兩位女子，都被他私下花錢和解，普伊另外還在2020年被一位女子控告性侵。儘管如此，普伊本月成功與韓國職棒培證英雄隊簽約1年100萬美元（新臺幣2765萬）。

2017年的第一樁案件，《華盛頓郵報》報導是發生在洛杉磯（普伊當時效力道奇），受害女子與普伊透過IG約在夜店見面，普伊在凌晨兩點多開車（酒駕）送她返家，普伊堅持送她進門並將她強推入屋。女子抵抗尖叫並且一邊求饒，普伊自慰之後離去。

事發幾天之後，又有另一位女子在南加州向警方報案。該受害女子在球迷見面會上認識普伊，兩人合意上床，但普伊非常粗暴，出手打她耳光又差點把她勒昏。普伊最後同意為這兩樁惡行付出32.5萬美元和解（新臺幣899萬）。

最近一件2018年的案子，根據美媒TMZ報導是普伊到NBA湖人主場去看職籃比賽，把被害女子強拉到廁所脫衣猥褻。女子奮力抵抗，普伊用單手制住受害女子，然後用另一隻手在她面前自慰之後離去。這樁案件普伊還沒有擺平，他今年球季在墨西哥聯盟度過，獲選年度最佳守備球員（外野手）。

2018年耶誕節前，道奇把普伊賣到紅人，隔年紅人又在三方交易之中把他賣給印地安人，同時把包爾（Trevor Bauer）送到紅人，包爾後來和道奇簽下大肥約，結果也是因為性侵案提前報銷。※中時新聞網提醒您：酒後不開車，未成年者請勿飲酒。