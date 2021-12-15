與父親從事與汽車及其零件製造業的薛姓男子，前年騎機車遭馮姓機車騎士撞擊，送醫治療後重度昏迷，他的父親提告求償1億9013萬5439元，台灣高等法院判馮男得賠4029萬多元。對此，薛父卻指出，對方出庭時都帶著律師，卻兩手一攤說沒錢，真的是「人命不如狗命」。

薛男由父親擔任代理人提告指控，馮男在2019年7月5日下午5點騎機車沿新竹市香山區延平路由北往南方向行駛，行駛至延平路2段1590巷交岔路口時，未兩段式進行，竟貿然逕行左轉，也未禮讓直行車輛先行，致撞及對向他所騎乘的機車。

薛男人車倒地，受有雙側創傷性硬腦膜下出血、蜘蛛膜下腔出血，四肢無法正常活動等傷害，經送醫治療仍重度昏迷而無行為能力，迄今無法自理生活；因事故喪失勞動力，並因事故精神痛苦不堪，請求賠償包括精神慰撫金共1億9013萬5439元。

台灣高等法院認定馮男未兩段式左轉肇事，考量薛男發生事故時34歲，未來勞動力損失1739萬多元，加計精神慰撫金等，判賠4029萬多元。

對此結果，據三立新聞網報導，薛父氣憤指出，馮男出庭時都帶著律師，卻還兩手一攤說沒錢，真的是「人命不如狗命」。