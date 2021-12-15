陳小妹家裡的廚房在屋外，廁所沒有馬桶、熱水器，洗澡還要用磚灶燒熱水。 (圖／翻攝自臉書 台灣希望義工團)

能安穩的躺在床上休息、睡覺，聽起來平常不過的事，對於屏東的陳小妹來說，卻是她最大的夢想。就讀國三的陳小妹和家人住在屋齡超過百年的古厝裡，他們的家多處坍塌，一家4口只能擠在五坪大的房間睡覺，廚房在屋外，廁所沒有馬桶、熱水器，洗澡還要用磚灶燒熱水，一家人只靠一萬多元的微薄收入生活，希望義工團在得知後決定要替陳小妹打造新家，一圓她想要獨自擁有一張床的夢想。

陳小妹全家擠在五坪大的房間共睡一室，而陳小妹的夢想是有一張自己的床。(圖／翻攝自臉書 台灣希望義工團)

陳小妹一家人住在一間百年古厝裡，在多年風吹日曬的摧殘下，整個古厝一處又一處的坍塌了，只剩下客廳和主臥室是安全的。去年12月，連全家人睡的臥室天花板也開始崩塌，陳小妹的阿公和爸爸只能用帆布鋪蓋住屋頂以防止雨水沖刷，而一家四口擔心的過著每一天，害怕在哪天會在睡夢中被瓦礫壓死。

年過七旬的陳阿公和陳爸爸目前在當地做臨時工，微薄收入和中低收補助加起來，每個月才一萬多元，加上陳小妹的阿嬤去年生了大病，需要長期洗腎，陳家過著艱辛又窮困的生活，三餐也成了問題，根本沒有錢修繕家園。

希望義工團從博幼基金會那得知陳小妹的狀況，心疼陳小妹一家人的遭遇，決定幫助他們，希望義工團9月10日訪視陳小妹的家時，陳小妹表示很心疼自己已經年過七十的阿公，還要辛苦的在工地做工，恨不得自己可以趕快長大，幫忙改善他們的家。

對於未來房間蓋好最想要什麼？陳小妹回答：「我想要一張床」，這個微小的願望也讓大家忍不住鼻酸。目前陳小妹一家殘破的古厝已經拆除，接下來希望義工團的志工們，將替陳小妹打造一個能夠遮風避雨的新家，也一圓陳小妹想要擁有一張床的夢想。