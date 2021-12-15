對民進黨立委高嘉瑜施暴的林秉樞，被爆料有巨額存款2300多萬元，台北市議員徐巧芯、羅智強、游淑慧等人日前到台北地檢署告發林秉樞涉嫌違反《洗錢防制法》、《刑法》僭行公務員職權、偽造私文書、恐嚇等罪。羅智強今天(15日)也在臉書上曝光最新進度，並質疑台北地檢署轉移管轄給新北地檢署的理由不合常情。

羅智強在臉書上PO出一張台北地檢署的公文照，並表示，「林秉樞案，最新告發進度」。台北地檢署顯然覺得林秉樞是燙手山芋不想管，所以想移轉管轄給新北地檢，這種事情確實有可能發生，但像這一次移轉管轄理由「認事用法兩歧」，不合常情。

羅智強指出，因為新北地檢署處理的是林秉樞家暴，和我們向台北地檢署告發的是洗錢和偽造文書，這根本是兩個案子，不過既然已經移轉給新北地檢署，我們也只能期待新北地檢署有點肩膀，好好的查查林秉樞的金流，看看是什麼樣的暗黑團體豢養出林秉樞這個囂張橫行的網軍頭子。

此外，此事日前還引發藍綠陣營之間互槓，民進黨立委管碧玲在臉書說「2300萬是假的，買藝術品是假的，用騙子的P圖去動用司法資源，是5傻」。國民黨台北市議員徐巧芯則在臉書上發文回嗆，管碧玲身為立委，卻對於林秉樞的惡行視若無睹，「不只是傻，更是壞！」