三立新聞播出的新一季《能戰！全民新視界》由藝人組成「鋼鐵藝人團」，輪番上陣挺進國軍最前線，他們首次接受加強版軍事訓練，透過鏡頭忠實呈現官兵精實訓練的面貌。《能戰！全民新視界》自開播以來受到年輕人及軍事迷的喜愛，電視收視率與網路點閱率屢創新高。

本周日(19日)晚8點將播出早年當兵的人最怕抽到「金馬獎」，但是能在最前線服役，對很多男人來說，卻是一輩子永遠忘不掉的回憶，這星期《能戰！全民新視界》節目，要前進最前線的小金門—烈嶼，直擊前線部隊同志們的訓練和生活。在金門當過兵的前輩們，不少人都住過坑道，生活在坑道、戰備也在坑道，但是要在狹窄蜿蜒的坑道裡射擊、運動，其實很不方便，但這卻是最前線軍人最真實生活，即便目前生活設施已經有了大幅改善，但坑道中的戰備任務，一樣不能鬆懈。

另外，《能戰！全民新視界》開播3年來，將首次舉辦感謝祭「能戰! 嘉年華」，本周日12月19日，在臺北華山藝文特區舉行，從上午11點至傍晚5點，邀請民眾及軍事迷還參與各種趣味、現場有陸海空三軍官兵、攤位，讓大家認識酷帥能戰的國軍，現場有難得一見的天堂路體驗，能讓大小孩都驚艷的模擬手槍射擊，以及超有趣的小朋友飛行服著裝體驗等等。當天活動將由「全明星」黃金組合徐展元、蔡尚樺主持，有精彩的表演，讓大家看見國軍的軟實力，當然還有今年的能戰特派員楊子儀、張文綺、大牙、壯壯，跟大家一起同樂。