被1歲的嬰兒救了一命！一名鍾姓媽媽菜炒一半，孩子突然放聲大哭，讓她不得不放下手邊工作出來哄，沒想到才剛出廚房，下一秒就發生瓦斯爆炸事故，鍾女也因此逃過死劫，不少人驚呼孩子救了媽媽一命，根本是天使派下來的救命使者。
綜合陸媒報導，鍾女受訪時表示，自己當時正在廚房炒菜，突然間1歲兒子不明原因，大哭了起來，她聽到只得緊放下鍋子出來查看，當她準備拿衛生紙幫兒子擦鼻涕時，廚房瞬間發出火光，發生了大爆炸，火焰瞬間吞噬了廚房。
當下鍾女立刻抱著兒子逃出家門，但也因此逃過一劫，兩人奇蹟似的毫髮無傷，她也忍不住驚呼：「如果不是我兒子哭了起來，可能我現在連命都沒了」，坦言逃跑的當下，雙腿一直發抖個不停，事後消防隊調查可能是瓦斯外洩因而造成意外。
大陸網友看到也直呼：「一歲孩子真救命了」、「孩子是天使派下來救人的」、「前世情人來報恩了」，但也有人認為責任在媽媽：「廚房沒顧好就跑出來才會出事」、「火爐有顧好就沒事了」、「菜炒一半出來不關瓦斯爐，這觀念也是離譜」、「孩子會哭的原因應該就是二氧化碳外洩吧」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。