媽媽前腳剛出廚房要哄大哭的兒子，下一秒廚房就發生爆炸。(圖／中天新聞)

被1歲的嬰兒救了一命！一名鍾姓媽媽菜炒一半，孩子突然放聲大哭，讓她不得不放下手邊工作出來哄，沒想到才剛出廚房，下一秒就發生瓦斯爆炸事故，鍾女也因此逃過死劫，不少人驚呼孩子救了媽媽一命，根本是天使派下來的救命使者。

綜合陸媒報導，鍾女受訪時表示，自己當時正在廚房炒菜，突然間1歲兒子不明原因，大哭了起來，她聽到只得緊放下鍋子出來查看，當她準備拿衛生紙幫兒子擦鼻涕時，廚房瞬間發出火光，發生了大爆炸，火焰瞬間吞噬了廚房。

當下鍾女立刻抱著兒子逃出家門，但也因此逃過一劫，兩人奇蹟似的毫髮無傷，她也忍不住驚呼：「如果不是我兒子哭了起來，可能我現在連命都沒了」，坦言逃跑的當下，雙腿一直發抖個不停，事後消防隊調查可能是瓦斯外洩因而造成意外。

大陸網友看到也直呼：「一歲孩子真救命了」、「孩子是天使派下來救人的」、「前世情人來報恩了」，但也有人認為責任在媽媽：「廚房沒顧好就跑出來才會出事」、「火爐有顧好就沒事了」、「菜炒一半出來不關瓦斯爐，這觀念也是離譜」、「孩子會哭的原因應該就是二氧化碳外洩吧」。