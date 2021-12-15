歐盟藥品管理局（European Medicines Agency）今天表示，嬌生集團（Johnson & Johnson）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗在注射第一劑2個月後，可繼續用作加強劑接種。

歐盟藥品管理局發表聲明說：「本局人用藥品委員會（CHMP）論定，（嬌生集團）COVID-19疫苗楊森（Janssen）可以在18歲（含）以上民眾注射第一劑後至少兩個月，再注射一劑作為加強劑。」