歐盟藥品管理局：嬌生COVID-19疫苗可用作加強劑 20:522021/12/15 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 歐盟藥品管理局表示，嬌生COVID-19疫苗在注射第一劑2個月後，可繼續用作加強劑接種。（圖／路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟藥品管理局（European Medicines Agency）今天表示，嬌生集團（Johnson & Johnson）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗在注射第一劑2個月後，可繼續用作加強劑接種。 歐盟藥品管理局發表聲明說：「本局人用藥品委員會（CHMP）論定，（嬌生集團）COVID-19疫苗楊森（Janssen）可以在18歲（含）以上民眾注射第一劑後至少兩個月，再注射一劑作為加強劑。」 兆豐保險再推新防疫保單：隔離就可理賠 2年期防疫保單將到期 兆豐銀推出全新保單 只要隔離就賠！ #歐盟藥品管理局 #嬌生 #COVID #19 #加強劑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 世衛：Omicron蔓延之快前所未見 應迅速行動 14:562021/12/15 國際 全聯打疫苗 送冬季最夯鳳梨釋迦 15:372021/12/15 生活 Omicron一個月內取代Delta！ 比利時專家估感染者暴增 06:082021/12/15 國際 輝瑞明年初料取代AZ 成COVAX最大疫苗供應商 17:372021/12/15 國際 家樂福打疫苗加送保久乳 鳳梨釋迦限日指定打卡免費送 18:032021/12/15 生活 疫情趨緩 飲料店10月營業額結束連5個月黑 09:482021/12/15 財經 《國際社會》對付Omicron 美3種官方疫苖恐吞敗 16:142021/12/15 財經 Nike布局元宇宙 收購虛擬運動鞋設計公司 08:092021/12/15 國際 聯邦快遞運送第一批COVID-19疫苗滿週年 19:422021/12/15 財經 鄭文燦：春節專案是壓力測試點 若有社區感染春節就泡湯了 12:452021/12/15 生活 《國際社會》疫情緊咬 韓新確診、重症均創高 12:332021/12/15 財經 國際熱門新聞 色情片不能太早看 女星親揭看太多「腦袋被毀」慘況 - 國際 立陶宛倒閣危機大逆轉 他下台負責 - 國際 立陶宛商品無法進入大陸 美國防部出招拯救 - 國際 外媒：立陶宛外交代表團全面撤離大陸 稱「有安全風險」 - 國際 千萬別吃飯店免費早餐？前員工爆料：噁到想吐 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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