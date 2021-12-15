劉男等人在三峽被捕，到案說明（戴上容攝）

新北市五股區14日下午5時許發生超商ATM搶案，原先21歲劉男3人供稱，是預謀趁保全補鈔時機持槍搶走121萬餘現金，蘆洲警分局抽絲剝繭，發現劉姓主嫌與19歲蔡姓保全人員早已認識數十年，蔡姓保全將保全車行經地點全洩漏給劉男，此案為4人共謀ATM搶案，警方目前已將蔡姓保全帶回到案說明，詳情仍待釐清。