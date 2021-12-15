內神通外鬼！五股超商百萬ATM搶案 19歲護鈔保全是共犯 20:292021/12/15 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡姓保全與劉男共4人共謀ATM搶案，搶走ATM百萬鈔票（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 劉男等人在三峽被捕，到案說明（戴上容攝） 新北市五股區14日下午5時許發生超商ATM搶案，原先21歲劉男3人供稱，是預謀趁保全補鈔時機持槍搶走121萬餘現金，蘆洲警分局抽絲剝繭，發現劉姓主嫌與19歲蔡姓保全人員早已認識數十年，蔡姓保全將保全車行經地點全洩漏給劉男，此案為4人共謀ATM搶案，警方目前已將蔡姓保全帶回到案說明，詳情仍待釐清。 周予天寫真照 逼婁峻碩健身 台中警執勤車禍離世 追頒行政院三等楷模獎章 #保全 #ATM #搶案 #蔡姓 #超商 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北警以DNA鑑定 奪「政府服務獎」 15:342021/12/15 社會 國銀ATM五年出包七次 金管會三招強化 17:152021/12/15 財經 美染疫死亡破80萬例 疫苗問世後仍死45萬人 11:032021/12/15 國際 自大陸走私1噸喵喵原料 起訴2人 04:102021/12/15 社會新聞 《科技》KKday旗下rezio逆勢成長 續助旅遊業數位轉型 11:592021/12/15 財經 馬赫夏拉阿里面對生死豁達 04:102021/12/15 娛樂新聞 大金空調落實ESG 邁向碳中和願景 04:102021/12/15 產業特刊 做大市場 期貨迎New Futures 04:102021/12/15 財經要聞 曾戀梁朝偉淪三角關係 古裝第一美人息影55歲近照曝光 11:472021/12/15 娛樂 色情片不能太早看 女星親揭看太多「腦袋被毀」慘況 14:592021/12/15 國際 打劫超商ATM百萬 3嫌兩小時遭逮 04:102021/12/15 社會新聞 社會熱門新聞 台大男面試華碩遭羞辱 律師PO文竟釣出本尊親回10字大爆料 - 社會 社會9點檔》投顧夫婦離奇雙亡 好友成真凶遭判2個死刑 - 社會 玉山南峰女山友墜谷 警消夜奔5小時今晨尋獲遺體 - 社會 總經理與女下屬赴美出差 見她淋浴竟闖入硬上下場慘 - 社會 內神通外鬼！五股超商百萬ATM搶案 19歲護鈔保全是共犯 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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