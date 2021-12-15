新北市長侯友宜13日在臉書發長文，對4大公投案表態，不過內容卻還是未明確表態，掀起熱烈討論。對此，前民進黨立委郭正亮表示，在最後倒數階段，他建議侯友宜還是應該把話講清楚，藍綠對決陣勢都已經擺出來了，已經到巷戰的階段了，侯友宜突然表態「沒有立場」，是很奇怪的。

郭正亮14日上宅神朱學恒臉書直播，談及18日公投投票及侯友宜臉書長文。他認為，在最後決戰倒數階段，藍綠對決陣勢都已經擺出來，已經到巷戰的階段了，侯友宜突然表態卻「沒有立場」，是很奇怪的，過去沒有人這樣。

他直言，讓自己大感納悶的是，侯友宜前陣子才說，不能讓萊豬進校園，現在卻直接4個案子都不表態。他認為，政治領袖展現出對中間選民的尊重，是個人決定，但他是藍營頭號戰將，卻不表態，對重大議題沒有立場，真的說不太通。

朱學恒的阿宅萬事通事務所Youtube頻道。

不過，郭正亮也說，核四重啟這題，侯友宜的確不好拿分，核四公投他有困難大家也都能理解，但是其他3個議題都不表態，這說不通，連呼籲大家要不要投票都不講，是很奇怪的。

最後，郭正亮建議，侯友宜身為新北市大家長，台灣最大的「將軍」，現在選擇不表態，那新北人怎麼辦？要給個態度啊！怎麼可能不表態！他建議，政治人物們，還是應該對國家重大議題表態。

最後，郭正亮重申，沒有要強逼他(侯友宜)的意思，核四公投他有困難大家也都能理解，但是連其他3個議題都不表態，是很可惜的，他還是希望侯友宜在未來3天能進一步說明，畢竟他對公投這項重大議題不表態，這說不通也不可思議，自己對侯友宜有期待。