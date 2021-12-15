主計總處今（15）日指出，我國海外就業人口中，赴大陸者長期以來占五到六成，受疫情影響，2020年赴大陸就業者減少近四成，占比也首度跌破五成。

主計總處公布海外就業統計，2020年我國在海外工作者降至50.1萬人，其中在中國大陸工作的人口也降至24.2萬人，占比降至48.3％，首度跌破五成。

我國海外就業可追溯至1999年，當時只統計赴大陸及東南亞就業的人數，至2009年加入美國、其他地區才趨於完整，赴大陸就業者於2008年升逾40萬人，隨著美中貿易戰，赴大陸就業人口漸減，惟到2019年疫情前仍有39.5萬，2020年在疫情影響下劇降至24.2萬人，創下2002年以來最低。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，2020年海外就業仍以大陸占48.3％最多，東南亞17.1％居次，美國15.4％第三，大陸雖仍第一，但首度跌破五成，十年之間（2011～2020）占比已由62.2％降至48.3％。

主計總處官員表示，2020年由於疫情使得海外就業大減，這個「疤痕效應」未來會否消失，或者會持續下去，仍待日後才會明朗。