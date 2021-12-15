2015年《巴黎氣候協定》締約國承諾減碳避免暖化加速，但始終難以達標。一份最新研究示警，若全球均溫升幅達攝氏3度，全球每年將因勞動生產力流失，面臨高達1.6兆美元的經濟損失。

國際期刊《自然通訊》（Nature Communication）14日發布的研究指出，如果全球平均溫度上升攝氏3度，就連一天當中最涼爽時分，都會對全球勞工造成重大健康威脅。炎熱國家的氣溫和濕度正在急速上升，地球暖化要是無法控制，戶外作業的勞工受到的威脅最大，在波灣國家討生活的南亞移工，可能因此斷送經濟命脈。

研究發現，勞工在炎熱潮濕的環境掙扎求生，已讓全球經濟每年損失高達3110億美元。全球均溫相較於工業化前已多出攝氏1.1度，研究警告，要是全球均溫比現在再高個攝氏2度，經濟損失恐放大5倍以上，多達1.6兆美元。

195個締約國2015年簽署《巴黎協定》承諾，以工業化前的全球均溫為基準，將均溫升幅控制在攝氏2度以內，但人類持續燃燒助長暖化的化石燃料，以致遲遲難以達到《巴黎協定》目標。

研究警告，萬一全球均溫升幅真的到攝氏3度，現今讓戶外作業勞工提早或延後上工的防暑措施將沒什麼效果，因為全天候都變得酷熱難耐。

研究報告共同作者、美國杜克大學講師帕森斯（Luke Parsons）指出，屆時全球勞工連在每天最涼爽時分都無法上工。全球暖化若到這種程度，勞工受傷及腎臟出問題的風險也將升高，甚至是英年早逝。

帕森斯表示：「很多低緯度國家戶外作業的勞工，是氣候變遷下最脆弱的一群，為了保護他們，我們必須對未來暖化設限。」

據國際勞工組織（ILO）資料，這些高風險區域包括中東地區，當地濕度上升尤其快，而且匯聚3500萬移工。《自然通訊》研究發現，一旦全球均溫升幅達攝氏3度，卡達和巴林勞工將是最大受害者，每年每人平均將少了逾300小時工時。