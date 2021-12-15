美國疾病管制與預防中心（CDC）數據顯示，Omicron變種病毒迅速擴散，上周約佔新冠確診病例的2.9％，遠高於前一個禮拜的0.4％比重。儘管Delta病毒在美國仍是主流病毒株、約佔整體通報病例的97％，但Omicron病毒威脅日益升高。