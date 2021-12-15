世衛：Omicron擴散速度前所未見 20:302021/12/15 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞警告，新變種病毒Omicron的擴散速度前所未見，目前已有77國通報出現確診病例，全球大部分國家可能已遭Omicron入侵，只是尚未檢測出來。世衛擔心各國會因Omicron多為輕症而掉以輕心，譚德塞提醒，光靠疫苗不能對抗Omicron，他強調戴口罩及保持社交距離的重要性。 世衛：Omicron蔓延之快前所未見 應迅速行動 Omicron全球破萬例 英首見死亡個案 #全球 #Omicron #世衛 #擴散 #前所未見 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 第一金投信：AI指數觸年線 進場勝率高 04:102021/12/15 專題周報 IEA：Omicron抑制原油需求 04:102021/12/15 全球財經 醫爆AZ對Omicron不設防 阿中：過度解讀 04:102021/12/15 生活新聞 輝瑞明年初料取代AZ 成COVAX最大疫苗供應商 17:372021/12/15 國際 《基金》11月投信基金規模寫次高 增減前3出列 11:252021/12/15 財經 哈佛MIT研究：3大疫苗恐對Omicron「無效」 第3劑效果曝光 12:312021/12/15 國際 染Omicron恐重症 前台大醫揭一希望：這疫苗仍有保護力 10:042021/12/15 生活 藍智庫：單株抗體對Omicron無效 應檢討春節專案 13:252021/12/15 生活 全球房價漲幅近1成 南韓排名第一 台灣竟位居中段班 12:402021/12/15 財經 全球半導體設備銷售 今年衝新高 04:102021/12/15 財經要聞 Omicron一個月內取代Delta！ 比利時專家估感染者暴增 06:082021/12/15 國際 財經熱門新聞 日本政府承認造假這數據8年 網一片震撼：GDP灌水？ - 財經 陸半導體廠慘了？拜登狠爆 砍斷陸大廠唯一後路 - 財經 英特爾CEO大讚台積電有內幕 專家揭3奈米訂單恐變毒藥 - 財經 打炒房還沒完 金管會預告最快年底再出大招 - 財經 - 工商 政府打炒房只會失敗收場？ 房產專家警告2種人悲慘下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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