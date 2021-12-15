世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞警告，新變種病毒Omicron的擴散速度前所未見，目前已有77國通報出現確診病例，全球大部分國家可能已遭Omicron入侵，只是尚未檢測出來。世衛擔心各國會因Omicron多為輕症而掉以輕心，譚德塞提醒，光靠疫苗不能對抗Omicron，他強調戴口罩及保持社交距離的重要性。