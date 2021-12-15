新竹縣尖石國中一位熱血的體育老師謝俊漢，在尖石國中成立了田徑隊，替故鄉孩子打開人生的另一扇門。由於尖石鄉幅員遼闊，為了方便和妥善照護，謝俊漢讓選手們住到家中集訓，與妻子自掏腰包，除了照顧學生三餐與生活起居，還資助學生添購裝備。隨著隊員慢慢增加，這筆費用也漸漸成了一筆不小的負擔。

透過立法委員高金素梅協助，科諦柏諦實業有限公司董事長陳春芳得知謝俊漢的故事，深受感動，主動連繫學校捐助500萬元作為選手膳食、醫療、比賽津貼及獎金等費用，希望藉此拋磚引玉，喚起社會大眾對國內體育教育的重視。同時透過華南銀行成立信託專戶，由尖石國中校長、教練、信託監察人及華南銀行共同討論信託契約內容、規劃資金請領規則及獎勵辦法等，讓愛心善款能充分發揮作用，協助有需要的學童得到完善的幫助，讓資源不足的偏鄉孩童，能獲得更妥善的照顧。

華南金融集團長期紮根基層體育活動，深知除了資金上的支持外，專業的信託服務能扮演隱形的後盾。華南銀行已建立一套信託架構來完善整體贊助計畫，當選手或學校收到企業捐款後，即可與華南銀行信託部簽訂信託契約，透過信託專款專用的特性，來支付選手們的營養金、訓練金、防護及比賽津貼等費用，另外再藉由信託監察人的設計，強化其專款專用的效果，讓每一筆贊助金額，都能確實運用在選手身上。每當選手獲得獎金或捐款等一次性資金來源時，能夠提供最適當的運用，讓選手得以心無旁騖專注於訓練。

近年來，有愈來愈多的企業投入公益，致力讓世界和環境變得更好，為了協助企業實踐ESG，發揮社會參與的最大綜效，華南銀行也運用自身專業，完善企業所關心的議題，與企業共同守護每個孩子熱愛運動的夢想與初衷，創造正向永續的經濟循環。