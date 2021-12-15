中研院基因體研究中心上周才爆出P3實驗室內部感染，衛福部疾管署今天就公告「感染性生物材料管理辦法」修正條文，要求全國P2等級以上實驗室，皆需設置生物安全主管一職，單位人數達30人以上者，更要成立生物安全會，各實驗室需在1個月內提報地方衛生局完成核定，不過疾管署指出，修正案早在今年7月就預告，今天公告是因預告期滿，與中研院事件無關。

「感染性生物材料管理辦法」第9條明訂，設置單位應就第2級（P2）至第4級（P4）危險群病原體及生物毒素之管理，置生物安全主管；設置單位人員達30人者，應另設生物安全會。

依規定，生物安全主管應具備3年以上實驗室生物安全及生物保全工作經驗，生安會委員中，則由設置單位首長或副首長擔任主任委員。

第32條更要求，管制性病原、毒素主管及代理人每年應受至少12小時之繼續教育課程，每3年重新接受其專業能力之核定。教育課程包含，每年應受至少4小時管制性病原、毒素之相關課程，以及每年至少8小時其他生物安全課程。

第24條則是放寬通報時程，將設置單位應於24小時內通報各級主管機關的規定，更改為3日內，並將生安主管的可調查時間從7天拉長至30天，原定要在3日內向主管機關繳交調查報告的規定，也放寬至7天內。

疾管署副署長羅一鈞受訪時強調，本次修法早在今年7月就已預告，今天只是因預告期滿才進行公告，與中研院事件無關。

羅一鈞表示，以往的生物安全專職人員，因沒有限定年資與背景，常淪於業務承辦人，現在則有生安主管的職稱出來，等於要指派主管級，因此不只需要技術專業背景，也要有行政管理的背景，且生安法規的落實，以及相關SOP，每年都要進行內部考核，相信對提升國內生物安全機制能有所幫助。