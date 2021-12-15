美國《時代雜誌》（Time）13日選出2021年度風雲人物，為電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），強烈的個人作風也吸引不少投資人追隨，如今又站穩全球首富寶座。馬斯克在接受《時代雜誌》採訪再度提及美國股神巴菲特，坦言認為巴菲特的工作超級無聊。

馬斯克雖然在11月因為在推特發起投票，真的付諸行動，最新曝光的監管文件顯示，近日套現約 9 億美元、脫手93 萬 4091 股，獲得9.065 億美元，來支付執行210萬選擇權產生的稅單，但實際上，馬斯克9月就透露，可能在年底前執行一大筆選擇權，若依照馬斯克依投票結果將出售10%特斯拉持股，若不計算選擇權，已經達成70%目標。

馬斯克在受訪指出，他不是巴菲特的信徒，每天坐在那邊讀這些公司的財報，「超級無聊」。馬斯克表示，「有人想要那份工作嗎？我認為大多數人不會。我不想要那份工作」。

馬斯克也解釋，巴菲特沒有從事瘋狂的炫耀性消費，所以不得不說，巴菲特擁有非常的淨資產，但他在替經濟活動貢獻一份有用的工作，他非常擅長這點，應該繼續做下去。

馬斯克也曾經在2020年批評外界對製造業的評價過低，認為投身製造業精英太少，太多人選擇金融業或是法律相關行業，暗批巴菲特對於年輕人做了錯誤示範。2018年，雙方也曾在巴菲特提倡的護城河概念，也就是企業有強大的品牌價值、產品特性及成本控制等行業優勢，但馬斯克卻認為這是「非常愚蠢的概念」，認為要抵禦敵人入侵，應該是主動出擊，用創新方式打造企業價值。

馬斯克、巴菲特等人在近期則是遭到點名抨擊，認為這些富人近年來都沒有繳納過聯邦所得稅，讓美國政壇掀起對這些超級富豪徵稅的聲浪。但事實上，這些大型公司執行長多半是以透過股票形式獲得報酬，甚至是以選擇權行使，馬斯克在2018年與董事會簽訂一份協議，允許馬斯克在10年不領薪水的情況下，將這12份2030萬股當做獎勵。在行使選擇權獎勵的同時，也必須繳納所得稅，馬斯克在短短3年時間達成多項目標，導致馬斯克面臨高達150 億美元的選擇權稅單，才會選擇在近期大賣持股，來支付自2012年以來的選擇權獎勵稅金，這也是馬斯克自2016年以來首度賣股。

至於巴菲特，則是在多年前已經宣布將自己凈資產的99%以上捐給慈善事業，從2006年以來，已經捐出總計47.5萬股波克夏A股約一半持股。早些時間微軟的執行長納德拉也套現約80億美元，主要是微軟總部西雅圖所在的華盛頓州，明年也將開徵長期資本利得課稅7%有關。

據《華爾街日報》分析研究業者InsiderScroe數據顯示，今年有48位美國企業執行長賣股各套現超過2億美元，人數幾乎是2016到2020年間平均的4倍。