前芝加哥小熊隊明星一壘手雷佐（Anthony Rizzo）季外成為自由球員，他是2016年世界大賽冠軍成員，拿過4次金手套與1次白金手套。雷佐今年7月底交易大限之前被賣到紐約洋基，但球季結束後沒有續簽，碰上大聯盟封館而暫時沒有找到新東家。

雷佐最近在Jomboy Media的播客節目表示有意願返回洋基，他很喜歡紐約。「在紐約的時光很棒，我們住在上西城（曼哈頓的街區），靠近中央公園，幾乎每天早上我都帶Kevin（狗）去公園散步。享受住在紐約的兩三個月，幫洋基打球，美好的時光。」

「首次穿上洋基球衣的時候，這是很特別的感受，全聯盟只有少數球隊的球衣會有這種不一樣的感覺。」雷佐很喜歡紐約和洋基，也能忍受當地的媒體，洋基球團季外也找過他的經紀人。但是雷佐說他沒有看到想要的價碼，最後只能再耐心等等看。小熊曾提出5年7000萬美元續約，雷佐沒接受。

雷佐今年加盟洋基的首場比賽就轟出全壘打，而且連兩場開轟，出賽49場的表現和小熊隊的時候差不多。今年打擊率0.248，有22轟、61打點。洋基原本有拿過全壘打王的一壘手渥特（Luke Voit），但是渥特受傷表現不佳，外界推測洋基有可能賣掉渥特而簽下雷佐，甚至去追逐棒子更猛的弗里曼（Freddie Freeman）、歐森（Matt Olson）。