慧智基因（6615）近年針對不同癌別、不同基因突變而設計一系列精準用藥基因檢測，前11月業績年增4.38％。總經理洪加政表示，今年與台灣癌症基因會合作BRCA1/2基因檢測，未來將擴大使用群眾，研發HRD基因檢測，以婦癌檢測為主(卵巢癌、乳癌、子宮內膜癌等)造福更多病患，並將推出腫瘤突變負荷TMB檢測，以輔助免疫療法預測及診斷。

慧智基因旗下包括BRCA1/2基因檢測、同源重組修復缺失（HRD）基因檢測、全國首創子宮內膜癌基因分型檢測、前列腺癌（攝護腺癌）基因檢測套組、為輔助免疫療法而推出腫瘤突變負荷量TMB檢測，持續增加癌症多元領域及精準醫療布局。其中，最新推出的同源重組修復缺失檢測HRD，將可為一半的卵巢癌患者找出標靶用藥，以實現對症下藥與提升個化人的治療方針。

癌症業績日趨成長，慧智基因推出全台唯一專為前列腺癌標靶治療設計的基因套組與BRCA1/2基因檢測，希望透過基因檢測找出適用PARP抑制劑的癌病患，僅需2～3周即可協助患者精準掌握，以製訂未來的治療方針。

洪加政指出，腫瘤突變負荷TMB是一項新興的診斷方式，可幫助預測及診斷免疫療法反應及效果，例如肺癌、膀胱癌和黑色素瘤。慧智即將推出的TMB檢測，協助醫師評估免疫治療的治療效果，以防醫療資源浪費，適用於25種以上之癌症種類。