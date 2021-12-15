消息傳出，蘋果（Apple）將於2022年初推出支援5G的iPhone SE 3，定價約落在296美元（折合新台幣約7500元）至399美元（折合新台幣約11100元）之間，為有史以來最便宜5G iPhone，有分析師預估，這款手機的問世，有望讓逾14億Android用戶跳槽為IOS果粉。

PhoneArena報導，預測精準度被評為5星等級的摩根大通分析師Refinitiv Eikon表示，蘋果預計於明年初推出支援5G的第三代iPhone SE手機，估入手門檻約在296美元至399美元，分析師預料，將能夠吸引逾14億中低階手機Android用戶轉跳果粉，以及3億用蘋果舊機型的果粉也可能會轉買支援5G的iPhone SE。

分析師報告指出，蘋果曾推出以舊機折價的「以舊換新」服務，但對Android用戶的實質吸引力明顯不如IOS用戶，因此分析預估在主打平價的iPhone SE 3推出後，比蘋果其他機種更低的價格，可能將分食華為、三星在中低階手機的市佔。

此外，據蘋果知名爆料分析師郭明錤指出，第三代iPhone SE的機身設計將會和iPhone SE 2相同，以4.7吋的螢幕搭配Touch ID Home 鍵，而處理器則會升級至A15 Bionic晶片。