「中華知識經濟協會」成立20餘年，長年致力於年輕學子的教育發展，積極推動科技文創新知，寒假將首度於明（111）年1月24日至28日分別舉行「諾頓小小醫師體驗營」及「諾頓醫學研習營」寒假營隊，主要分別針對五年級至八年級學生，及九年級至高中之學生。透過學習讓學員體驗生命與健康的價值，啟發對醫學領域的興趣；藉由課程，對未來醫涯規劃有所助益及引導明確的學習目標。並由最強的卡司陣容及全方位的醫療團隊領軍，學習與實作之餘，感受溫馨及實質的校園生活。

「矽谷科技職涯實作營」，採用線上同步遠端授課，透過程式語言學習與專案實作，培養學生邏輯思考和問題解決能力等關鍵競爭力。(主辦單位提供)

醫學營課程包含：

1. 專業授課：網羅醫界之各領域專家，擔綱專業師資教學。

2. 素養課程：以108課綱之醫事領域，為核心設計課程。

3. 大量實作：課程中安排實作體驗，加深孩子醫學印象。

4. 小隊教學：確實照顧了解每位學員的學習狀況與回饋。

5. 學習證明：「中華知識經濟協會」將核發學習證書。

「諾頓小小醫師體驗營」及「諾頓醫學研習營」個別安排醫界各領域專家，包括臺大醫院、台北榮總、林口長庚、亞東住院醫師、牙醫專科醫師、手術專科醫師等擔任講師為學員們授課教學，另外以108課綱之醫事領域為核心，設計課程的豐富性與專業度。此外透過大量實作，及安排醫事儀器與模擬療程等操作，加深孩子對與醫學及藥理的印象，其中更以小隊實境沉浸式分組教學，來進行小組醫學體驗項目，營隊期間將於法式餐廳舉辦晚宴，讓大家在享用美食之餘，進而分享交流經驗，最後將進行成果發表並頒發結業學習證書給各位學員，為這個寒假留下一個充實而美好的句點與回憶。

協會秉持對科技教育之使命，另與「點新教育」合作，將於明 (111) 年1月24日至28日針對高中生及大學生舉行「矽谷科技職涯實作營」，採用線上同步遠端授課，透過程式語言學習與專案實作，培養學生邏輯思考和問題解決能力等關鍵競爭力；此外，課程安排就讀台灣、美國大學的資訊系所相關校友及學生分享求學歷程與申請經驗，以及矽谷資深科技人分享生涯成長、軟體開發、大數據、人工智慧等熱門產業趨勢，在未來全面走向資訊科技時代，讓學員更能掌握世界頂尖科技脈動，提早打造個人專屬學習目標與職涯規劃。

矽谷科技職涯實作營課程包含：

1. 專業授課：由現職矽谷資深工程師與資料科學家精心設計與授課。

2. 實作專案：參考美國頂尖大學資訊教育，學員將從零到一做出個人科技專案，可列為 108 課綱學習歷程檔案，以及海外大學申請之履歷表與作品集。

3. 小班教學：高互動性的小班教學，即時反饋解決初學程式語言的問題。

4. 矽谷經驗：由美國哈佛、柏克萊大學與台灣大學校友分享，海外留學申請、求學歷程與矽谷科技公司職涯發展的第一手心得。

5. 學習證明：「中華知識經濟協會」與「點新教育」將核發學習證書。